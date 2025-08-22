El Salvador, Türkiye'de "tas kafa" olarak bilinen saç kesimini yasakladı
Orta Amerika ülkesi El Salvador, Türkiye'de de "tas kafa" olarak bilinen saç kesimi modelini yasakladı. Devlet Başkanı Nayip Bukele'nin kararının ardından, El Salvador Milli Eğitim Bakanlığı ülkede "Edgar" olarak bilinen saç kesimine ilişkin bir açıklama yaparak devlet okullarında okuyan öğrencilerin bundan sonra düzgün saç kesimiyle okula gitmeleri gerektiğini duyurdu.
Türkiye'de "tas kafa" olarak bilinen saç kesim modeli son dönemde çeşitli tartışmalara konu olurken Orta Amerika ülkesi El Salvador'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
BAŞKAN BUKELE RESMEN YASAKLADI
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yönetimi devlet okullarında "Edgar" adı verilen saç kesimini yasaklandı.
Z KUŞAĞI GENÇLER TERCİH EDİYOR
1500-1700 yılları arasında Teksas ve New Mexico'da kabile üyesi erkeler benzer bir saç kesimi kullanırken "Gangster kültürü" ile ilişkilendirilen bu saç kesimi El Salvador'da Z kuşağı gençleri tarafından bir sembol olarak tercih ediliyor.
"DÜZGÜN SAÇ KESİMLERİ" KONUSUNDA UYARI YAPILDI
Türkiye'de de "tas kafa" olarak bilinen saç kesiminin, ABD'deki Chicano kültüründen esinlenerek sınır dışı edilen suçlular tarafından El Salvador'a getirildiği düşünülürken; Devlet Başkanı Nayip Bukele, "El Salvador Eğitim Bakanlığı, okullarda disiplin kurallarının kapılarda uygulanmasını emretti. Bu kapsamda öğrencilerden temiz üniformalar, düzgün saç kesimleri ve saygılı davranışlar sergilemeleri istendi. Bu kuralları uygulamayan yöneticilere ise cezai yaptırımlar uygulandı" şeklindeki bir haberi de sosyal medya hesabından yeniden paylaştı.