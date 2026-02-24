Haberler

El Mencho'nun ölmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı

El Mencho'nun ölmeden önceki son fotoğrafı ortaya çıktı
Güncelleme:
10 milyon dolar ödülle aranan CJNG elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. Yetişkin içerik üreticisi María Julissa'nın geceyi birlikte geçirdiği sevgilisi El Mencho'nun yerini Meksikalı yetkililere bildirdiği iddia ediliyor.

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes'in öldürülmesinden önce çekildiği öne sürülen son fotoğrafı gündeme damga vurdu.

Kartel liderinin ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronlarından biri olduğu ve hem Meksika hem de ABD tarafından yakalanmasına 15 milyon dolar ödül konduğu biliniyor.

GİZLİ SIĞINAĞA GİTTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, El Mencho'nun yerinin tespitinde sevgilisi olan yetişkin içerik üreticisi María Julissa rol oynadı. Askeri istihbarat, Julissa'nın Tapalpa, Jalisco'daki gizli sığınağına gittiğini belirledi ve buradaki hareketleri izledi. Bu takip sonucunda liderin konumu doğrulandı ve özel askerî birlikler operasyon düzenledi.

OPERASYON TAPALPA'DA GERÇEKLEŞTİ

Operasyon, 22 Şubat 2026'da CJNG'nin güçlü mevzilerinden biri olan Tapalpa'da gerçekleşti. El Mencho ve beraberindeki korumalarla çıkan çatışmada lider ağır yaralandı; hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdi. Operasyonda diğer silahlı kişiler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı ve bölge genelinin kana bulanmasına neden oldu.

SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Medya ve sosyal platformlarda dolaşıma giren son fotoğraf ise büyük ses getirdi. El Mencho'nun öldürülmeden önceki gece yetişkin içerik üreticisi María Julissa ile birlikte olduğu ve genç kadının baronun yerini Meksikalı yetkililere bildirdiği iddia ediliyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com
500

