el- Kassam Tugayları, bir grup İsrail askerini daha rehin aldı

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, başlattıkları operasyon kapsamında bir grup İsrail askerini daha rehin aldı. Kapalı yerleşim yerlerinden şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in güney bölgelerine başlattığı "Aksa Tufanı" adlı operasyon kapsamında bir grup İsrail askerini daha rehin aldı. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze'yi komple ablukaya aldıklarını duyurdu.

ŞOK ETKİSİ YARATTI

Hamas, 7 Ekim'de başlattığı operasyonla İsrail'e binlerce roket attı, karadan da Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim yerlerine sızarak çok sayıda İsrailliyi rehin aldı. Hamas'ın, Gazze'de ekonomik duruma eğildiği ve İsrail ile savaşa girme niyeti taşımadığı yönündeki kanaatin hakim olduğu bir dönemde gerçekleşen bu saldırı, İsrailli siyasiler ve emniyet teşkilatında şok etkisi yarattı.

NETANYAHU'DAN İTİRAF GİBİ SÖZLER

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hamas'ın İsrail'e karşı ani ve ölümcül bir saldırı başlattığı" yönündeki açıklamaları da siyaset piramidinin en üstünden gelen "nadir bir itiraf" oldu.

GAZETELER "İSTİHBARAT ZAAFI" DİYOR

İsrail gazeteleri, saldırının başlamasıyla birlikte yaşanan şok halini, istihbaratın çöküşünü ve saldırının 6 Ekim Savaşı ile benzer yönlerini ortaya çıkaran haber ve makalelere yer verdi. İsrail Maariv gazetesi, 7 Ekim'de yayımladığı haberde, Hamas'ın İsrail'e sürpriz bir saldırı düzenlediğini ve bunun büyük bir istihbarat zaafı olduğunu yazdı. Yediot Ahronot gazetesi ise Hamas'ın saldırısının, hükümetin başarısızlığı olduğu değerlendirmesinde bulundu. Gazete, "hayali terör örgütlerine dönük uzun süredir devam eden aşağılamanın, kaçmanın zor olduğu bir kabusa ve uzun süre İsraillilerin peşini bırakmayacak bir şoka dönüştüğünü" vurguladı.

BİR GRUP İSRAİL ASKERİ DAHA REHİN

İsrail karşı taarruza geçerken el-Kassam Tugayları da boş durmuyor. Bölgedeki kapalı yerleşim yerlerinde çatışmalar şiddetlenirken bir grup İsrail askerinin daha rehin düştüğü bilgisi geldi.