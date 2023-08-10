Ekvador'da başkan adayına yönelik suikastı Los Lobos çetesi üstlendi

Ekvador'da başkan adayı Fernando Villavicencio'nun seçimlere 10 gün kala suikasta kurban gitmesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Yolsuzluğa karşı dik duruşuyla tanınan Villavicencio'nun öldürülmesinin sorumluluğunu ise sosyal medyadan yayınladıkları video ile Los Lobos çetesi üstlendi.

Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılması planlanan devlet başkanlığı seçimi öncesinde "yolsuzluğa karşı duruşuyla" tanınan başkan adayı Fernando Villavicencio, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

BAŞINA 3 EL ATEŞ EDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Kampanya ekibinin yerel basına yaptığı açıklamada, Villavicencio'nun Başkent Kito'da katıldığı bir etkinlik sonrası aracına bindiği sırada saldırgan tarafından başına 3 el ateş edilerek öldürüldüğü aktarıldı.

YARALILARDAN 2'Sİ POLİS MEMURU

Ekvador Başsavcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı düzenleyen şüphelinin güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü belirtti. Saldırıda ayrıca, aralarında bir milletvekili adayı ve 2 polis memurunun da bulunduğu 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.

CİNAYETİN ARKASINDA "ORGANİZE SUÇLAR" VAR

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Villavicencio'nun öldürüldüğünü doğrulayarak, devlet başkanlığı seçimlerine 2 haftadan az bir süre kala işlenen cinayetin arkasında "organize suçların" olduğunu vurguladı.

"BU SUÇ ASLA CEZASIZ KALMAYACAK"

Lasso, "Sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacaktır. Organize suç grupları çok ileri gitti ancak yasaların tüm ağırlığını hissedecekler." ifadelerini kullandı. Kito polisi tarafından yapılan operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu düşünülen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

SUİKASTI LOS LOBOS ÇETESİ ÜSTLENDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı yolsuzluk karşıtı Fernando Villavicencio'nun öldürülmesinin sorumluğunu Los Lobos çetesi üstlendi. Sosyal medyadan bir video yayınlayan çete üyeleri kurt işareti yaparak zafer naraları attı.