Ekonomik kriz yaşayan İran'da insanlar organlarını satışa çıkardı

İran medyası, ülkede yaşanan ekonomik krizden dolayı insanların para kazanmak için iç organlarını yurt dışındaki insanlara sattıklarını iddia etti. İnsanlar böbreklerini, karaciğerini, kornea, kemik iliği ve spermlerini satmaya başladı.

Merkezi Washington'da bulunan Iran International, yerel medya organlarına vurgu yaparak, insanların para kazanmak için iç organlarını çoğunlukla Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Irak olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşayan insanlara sattığını söyledi.

HÜKÜMET ADIM ATMADI

Şu ana kadar hükümet, organlarını satan insanlara karşı her hangi bir yasal adım atmazken 2019 yılında muhalefet, iktidarın insanların organlarını satmasını yasal durum haline getirdiğini iddia etti.

"BAŞKA ÇAREM KALMADI"

22 yaşındaki bir İranlı yaptığı açıklamada yaşadığı ekonomik zorluktan dolayı organlarını satmaktan başka çaresinin kalmadığını söylerken, ülkede organ satışının her gün arttığını belirtti.