Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ekonomik kriz yaşayan İran'da insanlar organlarını satışa çıkardı

Dünya Haberleri

İran medyası, ülkede yaşanan ekonomik krizden dolayı insanların para kazanmak için iç organlarını yurt dışındaki insanlara sattıklarını iddia etti. İnsanlar böbreklerini, karaciğerini, kornea, kemik iliği ve spermlerini satmaya başladı.

Merkezi Washington'da bulunan Iran International, yerel medya organlarına vurgu yaparak, insanların para kazanmak için iç organlarını çoğunlukla Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye ve Irak olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yaşayan insanlara sattığını söyledi.

HÜKÜMET ADIM ATMADI

Şu ana kadar hükümet, organlarını satan insanlara karşı her hangi bir yasal adım atmazken 2019 yılında muhalefet, iktidarın insanların organlarını satmasını yasal durum haline getirdiğini iddia etti.

Ekonomik kriz yaşayan İran'da insanlar organlarını satışa çıkardı

"BAŞKA ÇAREM KALMADI"

22 yaşındaki bir İranlı yaptığı açıklamada yaşadığı ekonomik zorluktan dolayı organlarını satmaktan başka çaresinin kalmadığını söylerken, ülkede organ satışının her gün arttığını belirtti.

Ekonomik kriz yaşayan İran'da insanlar organlarını satışa çıkardı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Dünya

İran Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title