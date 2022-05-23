Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler - Haberler

Rusya'da meydana gelen olay, kısa sürede gündeme oturdu. Uçuş eğitimi veren 28 yaşındaki eğitmen, iddialara göre daha fazla eğitim saati karşılığında 21 yaşındaki öğrencisiyle uçuş sırasında cinsel ilişkiye girdi.

UÇAĞI OTOMATİĞE ALMIŞLAR

Elde edilen bilgilere göre pilotun, uçağı otomatiğe aldıktan sonra öğrencisiyle ilişkiye girdiği belirtildi. Ayrıca ikilinin bu anları kayda aldığı da ortaya çıktı. Bu kaydın sosyal medyaya sızdırılmasının ardından ikisi de gözaltına alındı.

ÖNCE REDDETTİ SONRA KABUL ETTİ

Kadın öğrenci, polisteki ifadesinde ilk olarak iddiaları kabul etmedi. Daha sonra bu ifadesini değiştiren kadın öğrenci, hocasının teklifini "Daha fazla uçuş saati" vaadinden sonra kabul ettiğini anlattı.

TARTIŞTIĞI BİR ARKADAŞI PAYLAŞMIŞ

Öğrenci, söz konusu görüntülerin nasıl yayıldığını da anlattı. Tartıştığı bir arkadaşının kendisinden intikam almak istediğini belirten öğrenci, görüntülerin bu nedenle sosyal medyada paylaşıldığını ifade etti. Pilot çalıştığı kurumdan kovulurken, öğrenci ise okuldan ayrılmak zorunda kaldı.