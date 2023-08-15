Prag'da Atatürk Heykeli Talebi Reddedildi

Çekya'nın başkenti Prag'da Türk Büyükelçiliği'nin Cumhuriyetin 100'üncü yılı için bir parka Atatürk heykeli dikme talebinin '1915 Olayları' gerekçe gösterilerek reddedilmesi üzerine Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'tan açıklama geldi. Konuyla ilgili olarak belediye başkanıyla önümüzdeki perşembe günü bir görüşme gerçekleştireceğini söyleyen Bağış, "Gazi Mustafa Kemal hepimizin ortak değeridir. Henüz süreç bitmedi" dedi.

Heykelin dikileceği yer olarak büyükelçilik binasının yakınlarında yer alan Ankarska (Ankara) Caddesi'nde bulunan bir park belirlendi. Ancak büyükelçiliğin bu talebi reddedildi. Prag altıncı bölgesi sözcüsü, Çek medyasına yaptığı açıklamada, belediye meclisi üyelerinin isteği değerlendirdiğini, bölge yetkilileri ve Çekya Dışişleri Bakanlığı'yla görüşmelerin ardından, talebi reddetmeye karar verdiklerini söyledi.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ORTAK DEĞERİMİZDİR"

Türk Büyükelçiliği'nin Atatürk heykeli talebinin reddedilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, "Gazi Mustafa Kemal hepimizin ortak değeridir. Henüz süreç bitmedi. Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkiler 1924 yılında başladı. Prag Büyükelçiliğimiz 1928 yılında açıldı. Büyükelçilikte Atatürk heykeli yoktu. İki yıl evvel 10 Kasım'da büyükelçiliğimizin içinde Atatürk heykelinin açılışını yaptık" ifadelerini kullandı.

'PERŞEMBE GÜNÜ BELEDİYE BAŞKANI İLE YENİDEN GÖRÜŞECEĞİM'

Bağış, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı nedeniyle büyükelçiliğimize yakın bir parkın içinde bir Atatürk heykeli olsun istedik. Belediye Başkanı kabul etti. Sponsor bulduk. Çekya Dışişleri Bakanlığı olumlu görüş verdi. Başbakanın ulusal güvenlik danışmanından da olumlu görüş alındı. İlçe belediyesi içinde koalisyonu oluşturan küçük partilerden biri sorun çıkardı. Konuyla ilgili ilçe belediye meclisinde ara karar alındı. Belediye Başkanı ile perşembe günü yeniden görüşeceğim" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE KARŞITI LOBİLER VAR'

"Bizim niyetimiz kurucumuz Atatürk'ün anısını yaşatmak" diyen Bağış, şu ifadeleri kullandı:

"Burada Türkiye karşıtı lobiler var; FETÖ var, PKK var, Ermeni ve Rum lobileri var... Biz alanı boş bırakmıyoruz. Hepsiyle mücadele ediyoruz. Belediye Başkanı, koalisyonun yapısı nedeniyle siyasi tehdit altında kaldı. Biraz zamana ihtiyaçları var. Prag'da 19 ilçe belediyesi var. Gerekirse başka seçenekleri de değerlendiririz. Süreç devam ediyor. Gelecek yıl 2024, Çekya ile diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yılı olacak. Çekya'da 3 ayrı şehitliğimiz ve anıtımız bulunmaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nda Rus ordusu ile savaşan Avusturya-Macaristan ordusuna yardım amacıyla Ağustos 1916'da Çanakkale'den gönderilen 15'inci Kolordu'ya mensup, Galiçya cephesinde yaralanarak veya hastalanarak şehit olan yaklaşık 5 bin askerimizden 508'i Pardubice kentindeki şehitlikte, 387'si Hodonin kentindeki şehitlikte ve 295'i de Vallaske Mezirici kentindeki şehitlikte yatıyor. Çekler ile ilişkilerimiz Osmanlı döneminde de Avrupa'nın güvenliği ve istikrarı için birlikte kan dökecek kadar güçlüydü. Bu şehitliklerimizde her yıl Çek makamlarının katılımıyla 18 Mart Şehitler Günü'nde anma törenleri yapıyoruz. Üç şehitliğin yıllık bakımları da büyükelçiliğimiz tarafından yaptırılmaktadır."