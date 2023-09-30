EGE Denizi'nde 4.1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kalimnos Adası yakını olarak belirlendi ve Bodrum'da hafif hissedildi.

EGE Denizi'nde, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Muğla'nın Bodrum ilçesine yaklaşık 20 kilometre mesafede Kalimnos Adası yakını olarak açıkladığı deprem, saat 12.38'de oldu. Derinliği 6,28 kilometre olarak ölçülen deprem, Bodrum'da da hafif hissedildi.