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1 aydır gelip alan yok! Efsane ismin ve eşinin cenazesi ortada kaldı

1 aydır gelip alan yok! Efsane ismin ve eşinin cenazesi ortada kaldı
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26 Şubat'ta New Mexico'daki evlerinde ölü bulunan Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın cesedleri otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılmıştı. Hackman ve eşinin cenazesini sahiplenen kimsenin olmadı. İkilinin cenazesi halen adli tıpta bekletiliyor.

Yaklaşık bir ay önce magazin gündemi Oscar'lı oyuncu Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa'nın ölümüyle sarsılmıştı. Ünlü isimlerle ilgili şok eden bir haber geldi. Hackman ve eşinin ölümünün üzerinden bir ay geçmesine rağmen cenazeleri teslim alınmadı.

Efsane ismin ve eşinin cenazesi ortada kaldı

"ÇOK ÖZLEYECEĞİZ" DEDİLER AMA...

Gene Hackman'ın eski eşi Faye Maltese'den olan üç kızı Leslie Ann, Christopher ve Elizabeth, babalarının ölüm haberinin ardından "Onu çok özleyeceğiz ve bu kayıptan dolayı perişanız" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak oyuncunun ölümünün üzerinden günler geçmesine rağmen cenazesi teslim alınmadı.

Efsane ismin ve eşinin cenazesi ortada kaldı

NE OLMUŞTU?

Hollywood'un efsane oyuncusu Gene Hackman'ın şok eden ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. New Mexico Adli Tıp Ofisi'nin raporuna göre, Hackman'ın eşi Betsy Hackman, kemirgenlerden bulaşan nadir bir hastalık olan hantavirüs pulmoner sendromu nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, Hackman'ın Alzheimer hastalığı nedeniyle eşinin ölümünden haberdar olmadığını ve bir hafta boyunca cesediyle birlikte yaşadığını belirtti. Adli rapora göre, 95 yaşındaki Hackman ise ağır kalp hastalığı ve Alzheimer'ın etkisiyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıjmtzmmhqhr:

çok üzüldüm bir nesil kovboy filmleriyle büyümüştür gerçekten kötü bir durum Allah rahmet eylesin

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Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

demek kimseye bırakmadı mırasını belkı hayvanları koruma dernegıne fılan bırakmıştır bu ünlülerde normal bırsey

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Haber YorumlarıZaky:

Eee, kopekleri neden olmus? Yanlarinda da kopekleri olu bulunmustu.. ona ne olmus? Olumlere dayanamayip harakirimi yapmis o da

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Haber Yorumlarıfurkan.alanya:

Buda Bir Amerikan gerçeği paran yoksa ölsende hiçsin Amerikan rüyası yani çöp ???

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