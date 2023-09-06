Edirne Valisi: Kırklareli'nde Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli'nin İğneada beldesinde dün yaşanan sel nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, AFAD Edirne İl Müdürlüğü ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını söyledi. Sezer, "Arama çalışması devam eden vatandaşlarımız var. Biz Edirne'den de destek gönderdik. AFAD İl Müdürümüzü de arama kurtarma ve çalışmalara eşlik etmesi adına görevlendirmesi yapıldı. İl müdürümüz ekibiyle beraber şu anda Kırklareli'nde" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bugün basın mensuplarıyla tanışma toplantısı düzenledi. Toplantı sonrasında yaptığı açıklama yapan Sezer, Edirne'nin komşu ilinde dün sağanak yağış nedeniyle bir afet meydana geldiğini ve can kayıplarının yaşandığını ifade etti. Sezer, şunları söyledi:

"HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZ VAR"

"Yakından takip ediyoruz. Dün itibarıyla Edirne'de dahil olmak üzere sarı uyarı verildi AFAD Başkanlığımız tarafından meteoroloji verilerine dayanarak. Özellikle dün Kırklareli İğneada kısmında önemli bir afet meydana geldi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Arama çalışması devam eden vatandaşlarımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz hayatını kaybedenlere. Biz Edirne'den de destek gönderdik. AFAD İl Müdürümüzü de arama kurtarma ve çalışmalara eşlik etmesi adına görevlendirmesi yapıldı. İl Müdürümüz ekibiyle beraber şu anda Kırklareli'de, İl Müdürümüz çalışmalara o da eşlik ediyor."

"SELİMİYE CAMİİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL BÜYÜK ORANDA TAMAMLANACAK"

Selimiye Cami ve Osmanlı Sarayı'nın restorasyon çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Osmanlı Sarayı'nın ortaya çıkartılacak olması turizm, Edirne açısından çok büyük kazanç olacak. Hızlı bir şekilde devam ediyor. İki çalışmamız devam ediyor. Zannediyorum Selimiye Camii önümüzdeki yıl büyük oranda tamamlanacak. 2025 yılını hedef koymuşlar ama oradaki işin yüklenicisi çok hızlı çalışıyor. ve daha önce de önemli restorasyon projelerine imza atmış bir yüklenici… Bilim Kurulu'yla ortak istişare halinde çalışıldığını takip ediyoruz."