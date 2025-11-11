Haberler

Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler

Güncelleme:
Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 kargo uçağı, Gürcistan'da düştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağının Gence'den havalandıktan sonra Gürcistan topraklarında düşmesi ve askerlerin şehit olmasıyla sonuçlanan haberle derinden sarsıldık. Bu zor anlarda acınızı paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

  • Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir C130 kargo uçağı Gence'den havalandıktan sonra Gürcistan topraklarında düştü.
  • Uçak kazasında askerler hayatını kaybetti.
  • Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taziyelerini iletti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının düştüğünü duyurdu.

İLHAM ALİYEV: DERİNDEN SARSILDIK

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev " Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağının Gence'den havalandıktan sonra Gürcistan topraklarında düşmesi ve askerlerin şehit olmasıyla sonuçlanan haberle derinden sarsıldık. Bu zor anlarda acınızı paylaşıyor, Azerbaycan halkı ve şahsım adına, yaşanan bu faciadan dolayı sizlere, merhumların ailelerine, yakınlarına ve kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN: RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili açıklamasında "Azerbaycan'dan üllekmize gelmekte olan uçağımızın Gürcistan Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntü ile öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmaları ile ilgili ülke makamları ile koordinemiz devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badire ile çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımız ile inşallah onların yanında olalım" dedi.

DÜŞEN UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Lockheed C-130 Hercules, ABD'li Lockheed Martin tarafından tasarlanan ve üretilen dört adet turboprop motora sahip askeri nakliye uçakları. Hazırlanmamış ya da yarı hazır pistlere inip kalkması için tasarlanan uçak, askeri kargo, asker taşıyabilme ve tahliye özelliklerine sahip.

Olgun Kızıltepe
