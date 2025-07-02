Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

İsrail ile İran arasında savaşın 12. gününde varılan ateşkes devam ederken ABD'li yetkililerin ortaya attığı bir iddia dünyayı tedirgin etti. Reuters haber ajansına konuşan iki ABD'li yetkili, İran ordusunun haziran ayında Basra Körfezi'ndeki gemilere deniz mayınları yüklediğini ileri sürdü. Söz konusu adımın Tahran yönetiminin İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nı bloke etme hazırlıklarını artırdığına yönelik ABD'de var olan endişeleri şiddetlendirdiği ifade edildi.

ABD İSTİHBARATI HAZIRLIKLARI TESPİT ETTİ

Daha önce basına yansımayan hazırlıkların ABD istihbaratı tarafından tespit edildiği ve İsrail'in 13 Haziran'da İran'a ilk saldırılarından bir süre sonra yapıldığı ifade edildi. Habere göre, Körfez'de kullanılmayan mayınların gemilere yüklenmesi ise İran'ın Hürmüz'ü kapatma konusunda ciddi olduğuna işaret etti. Dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor olması dolayısıyla, olası bir blokaj durumunda enerji fiyatlarının da artacağı düşünülüyordu.

BEYAZ SARAY: İRAN CİDDİ ÖLÇÜDE ZAYIFLATILDI

Reuters, konuya ilişkin haberinde, Tahran'ın savaşın tam olarak hangi döneminde mayınları yüklediğini tespit edemediğini aktardı. Mayınların gemilerden indirilip indirilmediği de netlik kazanmadı. Kaynaklar, ABD'nin mayınların İran gemilerine koyulduğunu nasıl tespit ettiği hakkında da bilgi vermedi. Bu tür istihbarat bilgileri ise çoğu zaman uydu görüntüleri, gizli insan kaynakları ya da bu ikisinin bir kombinasyonu yoluyla elde ediliyor.

İran'ın hazırlıkları hakkında sorulan soruya yanıt veren bir Beyaz Saray yetkilisi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gece Yarısı Çekici operasyonunu şahane bir şekilde hayata geçirmesi, Husilere yönelik başarılı harekat ve yürütülen azami baskı politikası sayesinde Hürmüz Boğazı'nın açık kaldığını, seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlandığını ve İran'ın ciddi ölçüde zayıflatıldığını" savundu. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) misyonu ise konu hakkında yorum talebine yanıt vermedi.

ABD'Yİ CİDDİ OLDUKLARINA İKNA ETMEK Mİ İSTEDİLER?

Kimlikleri paylaşılmayan iki yetkili, ABD hükümetinin mayınların yüklenmesinin bir "oyun" olduğu ihtimalin yadsımadığını aktardı. İddiaya göre, İran, bunu yapma niyetleri olmasa da ABD yönetimini Hürmüz'ü kapatma konusunda ciddi olduklarına ikna etmek için de hazırlık yapmış olabilirdi. Öte yandan, İran ordusu, Tahran yönetiminin böyle bir emir vermesi olasılığına karşı gerekli hazırlıkları yapmış da olabilirdi. Fakat İran'ın kendi ham petrolünün çoğunu Hürmüz üzerinden ihraç etmesi dolayısıyla burayı kapatma konusunda çok istekli olmayabileceği de ifade edildi. İran, yine de gerekli görmesi halinde bunu yapabileceğinden emin olmak için buna önemli bir kaynak ayırdı. ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın tahminlerine göre, 2019 yılı itibarıyla İran'ın küçük hız tekneleri yardımıyla kullanabileceği 5 binden fazla deniz mayını bulunuyor.