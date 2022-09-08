Dünyayı hayrete düşüren araştırma! İşte ölümsüz olduğu söylenilen canlının görüntüsü

İspanya'daki bir araştırma, dünyayı hayretler içerisinde bıraktı. Bilim insanları 'ölümsüz sınıflandırmasına en yakın' olarak görülen denizanası üzerinde çalışmalara başladı. Çalışmalar sonucunda denizanasındaki ölümsüzlüğe neden olan genlerin, insana aktarılmaya çalışılacağı öne sürüldü. Ayrıca çalışmalarla ilgili görüntüler de paylaşıldı.

İspanya'daki Oviedo Üniversitesi Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Bölümü'nden bir ekip tarafından yapılan araştırma herkesi hayretler içerisinde bıraktı. Bilim insanları kasıtlı öldürülme hariç çok uzun bir süre varlığını koruyabilen ve ne kadar yaşadıkları tahmin edilemeyen bir denizanası türü üzerinde çalışmalara başladı.

İNSANLAR İÇİN UYGULANABİLİRLİĞİ ARAŞTIRILACAK

Bilim insanları çalışma kapsamında denizanasından elde edecekleri bilgilerin insanlar için uygulanıp uygulanamayacağını öğrenmeye çalışacak.

GENLERİ ÜZERİNDEKİ ŞİFRELER ÇÖZÜLECEK

Araştırmacılar kendi kendini yenileyebilen denizanasının genlerindeki sırrı çözmeye uğraşıyor. Eğer bu sır çözülürse, çalışmanın ikinci aşamasına geçilecek. Bilim insanları, denizanalarının DNA'larının özellikle insanlara benzeyen kısımları üzerinden araştırmayı yürütüyor. Eğer bilim insanları amacına ulaşırsa, insanlık için de yeni bir dönem başlamış olacak.

İşte üzerinde araştırma yapılan denizanasının fotoğrafları: