Dünyanın takip ettiği NATO Liderler Zirvesi'ne Boris Johnson'ın hareketleri damga vurdu
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Dünyanın önde gelen liderleri bugün Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde bir araya geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın zirve öncesi gerçekleşen fotoğraf çekimi sırasında yaptığı hareketler gündem oldu. Johnson'ın eli arkada platformda dolanması, elini bazı karelerde cebine sokması dikkat çekti. Hakkında yüzlerce tweet atılan Johnson'a İngilizler de tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Boris bir şaklaban" yorumunu yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. 29 gündür devam eden savaşta binlerce sivil hayatını kaybetti. Savaşta bir ay geride kalırken, Ukrayna-Rusya meselesini görüşmek için NATO Liderler Zirvesi bugün Brüksel'de toplandı.
Sabah saatlerinde, kritik toplantılar öncesinde liderler ayaküstü sohbet etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasının ardından, liderler toplanarak aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis gibi isimlerin yer aldığı çekim alanında ise liderler arasından tek bir isim gündem oldu.
Aile fotoğrafı çekimi öncesinde ve sırasında Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın hal ve tavırları sosyal medyada gündem oldu. Johnson'ın eli arkada platformda dolanması, elini bazı karelerde ceketinin cebine sokması ve ceketini kesinlikle iliklememesi dikkat çekti.
Görüntülerin yayınlanmasından sonra özellikle İngilizler, Twitter üzerinden Johnson'a tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Johnson'ın dünya liderlerinin yanında bu şekilde poz vermesine inanamadım. Tam bir utanç kaynağı. Boris bir şaklaban" yorumunu yaparken, bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Hem önde hem de ortalarda yer alan Johnson'ın fotoğraflarını gördüm. Utanç duydum. Bir an önce gitmesi gerekiyor" dedi.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Boris ceketini ilikle" uyarısında da bulunurken, bir kullanıcı da "Ondan herkes nefret ediyor, o sanki düğüne çağrılmak zorunda kalmış, kimsenin sevmediği aile üyesi gibi. En kötü NATO liderinin bizde olduğunun kanıtıdır" ifadelerini kullandı.