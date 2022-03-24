Dünyanın takip ettiği NATO Liderler Zirvesi'ne Boris Johnson'ın hareketleri damga vurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Rus ordusu 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. 29 gündür devam eden savaşta binlerce sivil hayatını kaybetti. Savaşta bir ay geride kalırken, Ukrayna-Rusya meselesini görüşmek için NATO Liderler Zirvesi bugün Brüksel'de toplandı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Sabah saatlerinde, kritik toplantılar öncesinde liderler ayaküstü sohbet etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açılış konuşmasının ardından, liderler toplanarak aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis gibi isimlerin yer aldığı çekim alanında ise liderler arasından tek bir isim gündem oldu.

JOHNSON, HAREKETLERİYLE ZİRVEYE DAMGA VURDU

Aile fotoğrafı çekimi öncesinde ve sırasında Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın hal ve tavırları sosyal medyada gündem oldu. Johnson'ın eli arkada platformda dolanması, elini bazı karelerde ceketinin cebine sokması ve ceketini kesinlikle iliklememesi dikkat çekti.

KENDİ VATANDAŞLARI "ŞAKLABAN" YORUMUNU YAPTI

Görüntülerin yayınlanmasından sonra özellikle İngilizler, Twitter üzerinden Johnson'a tepki gösterdi. Bir kullanıcı, "Johnson'ın dünya liderlerinin yanında bu şekilde poz vermesine inanamadım. Tam bir utanç kaynağı. Boris bir şaklaban" yorumunu yaparken, bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Hem önde hem de ortalarda yer alan Johnson'ın fotoğraflarını gördüm. Utanç duydum. Bir an önce gitmesi gerekiyor" dedi.

"KİMSENİN SEVMEDİĞİ AİLE ÜYESİ GİBİ"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, "Boris ceketini ilikle" uyarısında da bulunurken, bir kullanıcı da "Ondan herkes nefret ediyor, o sanki düğüne çağrılmak zorunda kalmış, kimsenin sevmediği aile üyesi gibi. En kötü NATO liderinin bizde olduğunun kanıtıdır" ifadelerini kullandı.