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Dünyanın en şişman çocuğuydu, azmedip zayıfladı! Son halini görenler tanıyamıyor

Dünya Haberleri

Dünyanın en şişman çocuğuydu, azmedip zayıfladı! Son halini görenler tanıyamıyor

Endonezya'da dünyanın en şişman çocuğu olarak anılan 12 yaşındaki Arya Permana, 80 kilo birden verdi. Azmiyle büyük takdir toplayan Arya, artık yaşıtlarıyla istediği gibi oyun oynayıp okula gidebiliyor.

Endonezya'da yaşayan ve reyting rekorları kitabına giren 12 yaşındaki Arya, dünyanın en şişman çocuğu olarak manşetlerde yer almıştı.

SÜREKLİ YEMEK İSTİYORDU

Fazla kiloları nedeniyle yaşıtlarıyla oyun oynayamayan, okula gidemeyen Arya, sürekli yemek yemek istiyordu. Öyle ki artık annesi Arya'ya günde 5 kez 2 tabak yemek yedirmeye başladı.

Dünyanın en şişman çocuğuydu, azmedip zayıfladı! Son halini görenler tanıyamıyor

AZMETTİ VE BAŞARDI

Gittikçe daha da kilo alan Arya ölümün kıyısına gelince, zayıflamaya karar verdi. Az yemeye başlayan Arya, sonra spor ile kilo vermeye başladı. Daha sonra ameliyata alınan çocuk, azmedip kilolarından kurtuldu. 190 kilo olan Arya Permana, 80 kiloya yakın kilo verdi. 12 yaşındaki Arya'nın kilo verdikten sonraki son hali ise görenleri şaşırttı.

İşte azmiyle zayıflayan o çocuğun son hali;

Dünyanın en şişman çocuğuydu, azmedip zayıfladı! Son halini görenler tanıyamıyor

Dünyanın en şişman çocuğuydu, azmedip zayıfladı! Son halini görenler tanıyamıyor

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

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