Dünyanın en ölümcül deniz canlılarından birine dokunan turist tehlikeyi sonra fark etti

Filipinler'de tatil yapan bir İngiliz turist, sığ sularda karşılaştığı ve zararsız sandığı bir deniz canlısıyla temas ederek büyük bir tehlike atlattı. Uzmanlar, söz konusu canlının zehrinin siyanürden yaklaşık 1.000 kat daha ölümcül olduğunu belirterek tatilcilere uyarıda bulundu.

KÜÇÜK BİR AHTAPOT SANDI

McConnell'ın Instagram'da paylaştığı videoda, Filipinler'in sığ sularında bulduğu küçük ahtapotu eline alıp görüntülediği görülüyor. Turist, canlıyı "güzel" ve "zararsız" olarak tanımlasa da, izleyiciler ve deniz canlıları uzmanları kısa sürede bu türün son derece zehirli mavi halkalı ahtapot olduğunu fark etti.

ZEHRİ SİYANÜRDEN 1.000 KAT DAHA GÜÇLÜ

Mavi halkalı ahtapotların zehri tetrodotoksin (TTX) içeriyor ve bu nörotoksin, insan sinir sistemini felç ederek solunum yetmezliğine yol açabiliyor. Bilimsel verilere göre bu zehir siyanürden yaklaşık bin kat daha güçlü olabilir ve uygun müdahale olmazsa saniyeler içinde ölümcül etki gösterebilir.

ÖLÜMCÜL TEHLİKE FARK EDİLMEDEN YAKIN TEMAS

Videonun viral hale gelmesi üzerine izleyiciler ve uzmanlar turistin tehlikenin farkında olmadığını belirtti. McConnell daha sonra yaptığı paylaşımda olayı "ölümle burun buruna gelme" olarak nitelendirirken, bu deneyimin kendisi için ciddi bir uyarı olduğunu ifade etti.

UZMANLARDAN UYARI

Deniz biyologları ve güvenlik uzmanları, mavi halkalı ahtapotlar gibi zehirli türlerle karşılaşan tatilcilere şunları öneriyor:

Hiçbir deniz canlısını elle tutmayın.

Renkli veya ilginç görünen türler özellikle tehlikeli olabilir.

Zehirlenme belirtileri görüldüğünde derhal tıbbi yardım alın.

Bu uyarılar, yanlış temasın öldürücü sonuçlar doğurabileceği gerçeğini vurguluyor.