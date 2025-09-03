Haberler

Dünyanın en güzel köyleri belli oldu! Listede Türkiye'den tek bir yer var
Güncelleme:
Forbes'in hazırladığı "dünyanın en güzel 50 köyü" listesine Türkiye'den bir köy girdi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Köyü, listede 40. sırada yer aldı.

Forbes, "dünyanın en güzel 50 köyü" listesini açıkladı. İngiltere, Avusturya, Norveç, Myanmar, Endonezya, Libya gibi çok çeşitli ülkelerden köyler listeye girdi.

ORTAHİSAR, DÜNYANIN EN GÜZEL 40. KÖYÜ OLDU

Listenin birincisi, İngiltere'den "Bibury Köyü oldu. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Köyü ise, listede 40. sırada yer aldı.

"KAPADOKYA TARAFINDAN FIRLATILMIŞ BİR ANIT GİBİ"

Ortahisar ile ilgili seyahat uzmanları şu bilgilere yer verdi: "Kayısı ve kül rengi çizgilerle bezeli bazalt bir gökyüzünün altında, Ortahisar Kapadokya toprağından fırlamış bir anıt gibi yükseliyor. Taş sokaklar, kayısı tezgahları ve incir ağaçlarının gölgelediği gül kokulu çay bahçelerinin yanından kıvrılarak geçiyor. Yerel halk lale şeklindeki bardaklarla çay içerken hikayeler paylaşıyor. Bu arada, gündoğumu balonları Hallacdere Vadisi'nin gerçeküstü sivri kayalarının üzerinde sessizce süzülüyor. Etnografya Müzesi'ni mutlaka ziyaret edin."

Listedeki ilk on köy şöyle sıralandı:

  • Bibury, İngiltere
  • Hallstatt, Avusturya
  • Reine, Norveç
  • Giethoorn, Hollanda
  • Gásadalur, Faroe Adaları
  • Oia, Yunanistan
  • Bourtange, Hollanda
  • Kotor, Karadağ
  • Shirakawa-go, Japonya
  • Batad, Filipinler
