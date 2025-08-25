Dünyanın en büyük karnavalında kadınlar kavga etti, 104 kişi gözaltına alındı

Londra'nın dünyaca ünlü Notting Hill Karnavalı, renkli görüntülerin yanı sıra gergin anlara da sahne oldu. Çocuklar ve aileler için düzenlenen açılış gününde iki kadının kalabalığın ortasında yumruk yumruğa kavga etmesi büyük şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde kadınların birbirini yumrukladığı, saçlarını çektiği ve yerde sürüklemeye çalıştığı görülüyor. Çevredekiler "Güvenlik nerede?" diye bağırırken, arkadaşları kavgayı ayırmaya çalıştı. O sırada arkada karnaval müzikleri çalmaya devam ediyordu.

Kavganın yaşandığı ilk gün, Metropolitan Polis toplam 140 kişiyi gözaltına aldı. Bu sayı, geçen yılın açılış gününe göre yüzde 40 daha fazla. 2023'te ilk gün 104 kişi gözaltına alınmıştı.

Polis 105 kişiyi karnaval alanında, 35 kişiyi ise giriş noktalarında yakaladı. Gözaltıların 13'ü, bu yıl ilk kez kullanılan canlı yüz tanıma sistemi sayesinde gerçekleşti.

Günün ilerleyen saatlerinde Portobello Road yakınlarında polise direnen bir erkek, altı polis tarafından taşınarak götürüldü. Aynı bölgede bir genç, üst araması sırasında kelepçelenerek gözaltına alındı.

Yetkililer, karnavalın ilk günü sona ererken kalabalığın dağılmaya başladığını ancak bölgede çok sayıda polisin olası olaylara karşı hazır bekletildiğini duyurdu.

1966'dan bu yana düzenlenen Notting Hill Karnavalı, her yıl Batı Londra'yı dev bir Karayip kültürü şölenine dönüştürüyor. Festival sabah 06.00'da "J'Ouvert" kutlamalarıyla başladı. Katılımcılar sokaklarda dans ederek birbirlerine renkli boyalar fırlattı. Hatta bazıları otobüs duraklarının üzerine çıkıp dans etti.

Karayip geleneği "Jab-Jab" de karnavaldaydı: Katılımcılar vücutlarını siyah yağ, çamur veya ziftle kapladı, boynuz ve zincirlerle dolaşarak sömürgecilik ile köleliğin yıkıcı etkilerini hicivle anlattı.

Polis, karnaval süresince 1 milyondan fazla ziyaretçi beklediklerini açıkladı. Festivalin 5 kilometrelik ana güzergâhı Ladbroke Grove, Great Western Road ve Westbourne Park'tan geçiyor.

Etkinlikte ayrıca Grenfell Tower faciasında hayatını kaybedenler için 72 saniyelik saygı duruşu yapıldı.