Dünyanın en büyük dudaklı kadını, korkunç bir deneme gerçekleştirecek

Dünyanın en büyük dudaklı kadını Andrea Ivanova, doktorların kendisine "Durmalısın, ölüm tehliken var" dediğini ancak kendisini doktorları dinlemeyerek bir kez daha estetik işlemi yaptıracağını söyledi.

"Dünyanın en büyük dudağına" sahip olma unvanını elinde bulunduran 25 yaşındaki Andrea Ivanova, yeni atacağı adımla herkesi şaşkına uğrattı. Şu ana kadar 32 ameliyat geçiren ve dudağına dolgu bastıran genç kadın, doktorların kendisine uyarıda bulunduğunu dile getirdi.

"ÖLÜM TEHLİKEN VAR DEDİL"

Andrea Ivanova, doktorların kendisine artık durması gerektiğini ve ölüm tehlikesine yönelik uyarı yaptığını anlattı. Ancak doktorları dinlemeyen Ivanova'nın son yaptığı açıklama da herkesi hayrete düşürdü.

REKOR DENEMESİ YAPACAK

Tüm riskleri göze aldığını belirten Andrea, dudak dolgusu açısından yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Arkadaşları onu bu inadından vazgeçirmeye çalışsa da şu ana kadar başarılı olmuş değiller.