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Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor

Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor
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Dünyaca ünlü termos markası, 38 kişinin kapağın açılması sırasında yaralanması üzerine zorunlu olarak yaklaşık 3 milyon ürünü geri çağırdı. Termosun dış yapısının hatalı tasarlandığı belirtiliyor.

Dünyaca ünlü taşınabilir içecek markası Stanley'in başı dertte. Ünlü marka, termos kapaklarının beklenmedik şekilde açılarak yaralanmalara neden olması üzerine dünya genelinde 2,6 milyon seyahat termosunu geri çağırma kararı aldı.

38 YANIK VAKASI

Şirket, arızalı olduğu belirlenen Stanley ve Trigger Action modelleriyle ilgili dünya çapında 91 şikayet aldığını, bunların 16'sının ABD'den geldiğini açıkladı. Şikayetlerde, termos kapaklarının kullanım sırasında yerinden çıktığı belirtilirken, yaşanan kazalar sonucunda 38 kişi yanık yarası aldı. Bu kişilerden 11'i tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu.

Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu (CPSC), söz konusu termos modellerinin, ısı ve basınç altında hatalı diş yapısı nedeniyle kapakların gevşeyip çıkmasına neden olduğunu belirtti.

"KULLANMAYI BIRAKIN" UYARISI

Sözcü'de yer alan habere göre CPSC, kullanıcıların geri çağrılan ürünleri derhal kullanmayı bırakması ve Stanley ile iletişime geçerek ücretsiz yedek kapak talebinde bulunması gerektiğini duyurdu.

MARKANIN GEÇMİŞ SORUNLARI

Çin üretimi termoslar, çeşitli renk ve boyut seçenekleriyle dikkat çekiyor ve kapakları, polipropilen adı verilen ısıya dayanıklı bir termoplastikten üretilmiş. Haziran 2016 ile Aralık 2024 arasında Walmart, Target ve Amazon gibi perakende devlerinde 20 ila 50 dolar arası fiyatlarla satışa sunulan bu modeller, özellikle Z kuşağı arasında popüler hale geldi.

Stanley, 1913'te kurulan köklü bir marka olsa da bu yılın başlarında bardaklarında az miktarda kurşun bulunduğunu kabul etmiş, bu durum çok sayıda dava açılmasına yol açmıştı. Açılan davalardan birinde, şirketin vakum contasının ana bileşenlerinden birinin kurşun olduğu konusunda tüketicileri uyarmadığı iddia edilmiş ve 70 milyon dolar tazminat talep edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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