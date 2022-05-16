Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım - Haberler

Dünyaca ünlü Megan Fox, yaptığı itiraflarla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Fox'tan son olarak daha önce eşi benzeri görülmemiş bir cinsellik itirafı geldi.

AŞKI UĞRUNA EVLİLİĞİNİ NOKTALADI

Brian Austin Green ile evliyken film setinde Machine Gun Kelly ile tanışan Megan Fox evliliğini noktalamıştı. Aşkı için evliliğini bitiren Fox ve Machine Gun Kelly kısa süre sonra ise nişanlandı.

"HİÇBİR ŞEY BİZE ENGEL OLAMAZ"

Megan Fox'un ilginç itiraflarının önü arkası kesilmiyor. Megan Fox şoke eden bir paylaşım yaptı. Megan Fox ve Machine Gun Kelly cinsel ilişkilerinin önünü hiçbir şeyin geçemeyeceğini açıkladı.

TULUMUNA DELİK AÇTIRMIŞ

Ünlü oyuncu daha sonra mavi tulumuyla pozlarını paylaşıp ilginç bir detayı da anlattı. Fox tulumla cinsel ilişkiye girebilsinler diye pahalı olan tasarımın bacak arasına delik açtırdığı bilgisini verdi. Fox'un bu açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

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