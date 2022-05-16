Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım - Haberler

Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
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Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce eşi benzeri görülmeyen bir cinsellik itirafı geldi. Fox, nişanlısı Machine Gun Kelly ile istediği zaman cinsel ilişkiye girebilmek için tulumunun arasına delik açtırdığını söyleyerek hayranlarını şok etti.
Dünyaca ünlü Megan Fox, yaptığı itiraflarla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Fox'tan son olarak daha önce eşi benzeri görülmemiş bir cinsellik itirafı geldi.
Brian Austin Green ile evliyken film setinde Machine Gun Kelly ile tanışan Megan Fox evliliğini noktalamıştı. Aşkı için evliliğini bitiren Fox ve Machine Gun Kelly kısa süre sonra ise nişanlandı.
Megan Fox'un ilginç itiraflarının önü arkası kesilmiyor. Megan Fox şoke eden bir paylaşım yaptı. Megan Fox ve Machine Gun Kelly cinsel ilişkilerinin önünü hiçbir şeyin geçemeyeceğini açıkladı.
Ünlü oyuncu daha sonra mavi tulumuyla pozlarını paylaşıp ilginç bir detayı da anlattı. Fox tulumla cinsel ilişkiye girebilsinler diye pahalı olan tasarımın bacak arasına delik açtırdığı bilgisini verdi. Fox'un bu açıklaması sosyal medyada tepki çekti.