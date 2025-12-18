Haberler

Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı
Güncelleme:
Brezilyalı popüler sosyal medya fenomeni Maria Katiane Gomes da Silva, Sao Paulo'daki 10. kattaki dairesinden düşerek hayatını kaybetti. 25 yaşındaki fenomeni balkondan aşağı attığı iddia edilen eşi gözaltına alınırken, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söyledi. Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinin bu savunmayla örtüşmediği belirlenirken, genç kadının ölümünden hemen önce fiziksel şiddete maruz kaldığı tespit edildi.

  • Brezilyalı sosyal medya fenomeni Maria Katiane Gomes da Silva, Sao Paulo'da apartmanın 10. katından düşerek öldü.
  • Olayda eşi Alex Leandro Bispo dos Santos, Gomes da Silva'nın intihar ettiğini iddia etti.
  • Polis güvenlik kamerası görüntülerinde Gomes da Silva'nın ölümünden önce fiziksel şiddete maruz kaldığını tespit etti.

Brezilya'da yaşam tarzı paylaşımlarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Maria Katiane Gomes da Silva'nın ölümü ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Sao Paulo'da yaşanan olayda, 25 yaşındaki fenomenin eşi Alex Leandro Bispo dos Santos tarafından apartmanın 10. katındaki balkondan atıldığı öne sürüldü.

Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

EŞİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Olayın ardından acil yardım ekipleri apartmana sevk edilirken, Bispo dos Santos'un eşinin cansız bedenini bina girişinde kucağında tuttuğu bildirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini iddia etti.

Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ancak polis tarafından incelenen güvenlik kamerası görüntülerinin bu savunmayla örtüşmediği belirtildi. Soruşturmayı yürüten yetkililer, görüntülerde Gomes da Silva'nın ölümünden hemen önce fiziksel şiddete maruz kaldığının tespit edildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

