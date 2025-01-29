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Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi! Bilim insanları nefessiz takipte

Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi! Bilim insanları nefessiz takipte
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Bilim insanları, 60 metre genişliğinde ve 2032 yılında Dünya'ya çarpma ihtimali olan yeni bir asteroit keşfetti. '2024 YR4' adı verilen asteroidin, Aralık 2032'de Dünya'ya çok yaklaşacağı belirtildi. Yörüngedeki belirsizlikler düşünüldüğünde asteroidin doğrudan Dünya'ya çarpma ihtimali de bulunuyor.

Bilim insanları, 60 metre genişliğinde ve 2032 yılında Dünya'ya çarpma ihtimali olan yeni bir asteroit keşfetti.

OLASI ÇARPIŞMA NOKTASINI DUYURDULAR

Uzmanlar, '2024 YR4' adı verilen asteroidin, Aralık 2032'de Dünya'ya çok yaklaşacağını açıkladı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve NASA'ya göre, bu gök taşı Dünya'ya 106 bin kilometre kadar yaklaşabilir. Fakat yörüngedeki belirsizlikler düşünüldüğünde doğrudan Dünya'ya çarpma ihtimali de bulunuyor. Mevcut verilere göre, olası çarpışma noktası Güney Amerika'dan Atlantik Okyanusu'na ve Güney Afrika'ya kadar uzanan bir bölgeyi kapsıyor. Ancak bilim insanları, kesin bilgilerin ancak ilerleyen gözlemlerle ortaya çıkacağını belirtiyor.

Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi! Bilim insanları nefessiz takipte

60 METRE GENİŞLİĞİNDE

Asteroidin boyutu ve yapısı, etkisinin büyüklüğünü belirleyen en önemli faktörler. Tahminlere göre, '2024 YR4' yaklaşık 60 metre genişliğinde fakat yüzeyinin parlaklığına bağlı olarak bu ölçüm değişebilir.

Gök bilimciler, önümüzdeki yıllarda '2024 YR4'ü yakından izleyerek daha doğru hesaplamalar yapmayı planlıyor. 2028'de gök taşı Dünya'ya daha yakın geçecek ve bu sayede boyutu, yapısı ve yörüngesi hakkında daha kesin verilere ulaşılabilecek. Bu çalışmalar sonucunda '2024 YR4'ün, 2032'de gerçekten bir tehlike oluşturup oluşturmadığı netlik kazanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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