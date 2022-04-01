Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden açıklama: Sıradaki salgının arbovirüslerden olması çok büyük ihtimal

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, sinek ve kene gibi canlılardan bulaşacak yeni bir hastalığın küresel bir salgın halini alabileceği uyarısında bulundu. Zika ve Deng humması gibi hastalıkların yeni pandemiye sebebiyet verebileceğini açıklayan uzmanlar "Zika virüsü gibi patojenler yayılabilir. Hastalıkların yayılabileceği bölgelerde 4 milyara yakın insan yaşıyor" açıklamasını yaptı.

"SALGINLARA HAZIRLIKSIZ OLMANIN NASIL ETKİLERİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Zika, Deng Humması, sarıhumma gibi arbovirüslerin hızla yayılabileceğini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü bünyesindeki Küresel Bulaşıcı Hastalıklar Hazırlık Ekibi'nin direktörü Dr. Sylvie Briand, "Covid-19 salgınında iki yılı geride bıraktık ve bu tür salgınlara hazırlıksız olmanın nasıl etkisi olduğunu gördük" dedi.

"SIRADAKİ PANDEMİNİN ARBOVİRÜSLERDEN OLMASI BÜYÜK İHTİMAL"

Briand, "2003'te Sars ile ve 2009'da influenza salgınıyla birlikte bu tür salgınların gelebileceğini görmüştük. Sıradaki pandeminin arbovirüslerden olması çok büyük ihtimal. Ayrıca riskin arttığına dair bazı işaretler de var" dedi.

CHİKUNGUNYA HASTALIĞI DA ENDİŞE YARATIYOR

Dünya Sağlık Örgütü'nün Küresel Arbovirüs İnisiyatifi'nin açılışında konuşan Briand, "2016'dan beri 89 farklı ülkede Zika salgını ortaya çıktı ve sarıhumma da 2000'lerin başından beri artışta" dedi. Uzmanlar sarı humma ve Zika salgını ile birlikte Chikungunya isimli daha az bilinen hastalığın da endişe yarattığı belirtildi.

"ELİMİZDEKİ SİSTEMLERİ GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ"

Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey isimlerinden Dr. Mike Ryan da, "Elimizdeki sistemleri gözden geçirmeli ve hastalıkları yakından takip etmeliyiz" dedi.