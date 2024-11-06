Dünya Liderlerinden Trump'a Tebrik Mesajları

CUMHURİYETÇİ aday Donald Trump'ın kendisini ABD'nin 47'nci Başkanı olarak ilan etmesinin ardından hükümet ve devlet başkanları tebrik mesajları paylaştı.

NATO lideri Mark Rutte, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kendisini ABD'nin 47'nci Başkanı olarak ilan etmesinin ardından Trump'ı tebrik etti. Rutte tebrik açıklamasında, "Az önce Donald Trump'ı ABD Başkanı seçilmesi nedeniyle kutladım. Onun liderliği İttifakımızın güçlü kalmasında yine kilit rol oynayacaktır. NATO aracılığıyla kendisiyle tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Trump'ı tebrik etti. Von der Leyen, "Donald Trump'ı candan kutluyorum. Güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım. Avrupa Birliği ve ABD, müttefikten daha fazlası" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise açıklamasında, "Tarihi seçim zaferiniz dolayısıyla seçilmiş Başkan Trump'ı tebrik ederim. Önümüzdeki yıllarda sizinle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. En yakın müttefikler olarak özgürlük, demokrasi ve girişimcilik gibi ortak değerlerimizi savunmak üzere omuz omuza duruyoruz" değerlendirmesini yaptı.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Başkan Donald Trump. 4 yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmaya hazırız. Daha fazla barış ve refah için" dedi.

ALMANYA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya hesabından, Donald Trump'ı tebrik ederek, "Almanya ve ABD, Atlantik'in iki tarafında refah ve özgürlüğü teşvik etmek için uzun zamandan beri başarılı bir şekilde birlikte çalışıyor. Bunu, vatandaşlarımızın yararı için yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

İTALYA

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Trump'ı tebrik etti. Meloni, "Trump'a en içten tebriklerimizi sunuyoruz. ABD ile stratejik bir bağımız var ve şimdi bunu daha da güçlendireceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

AVUSTURYA

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise "ABD, Avusturya'nın önemli stratejik müttefiki. Küresel sınamalara karşı durabilmek için transatlantik ilişkilerimizi birlikte güçlendirmek ve ileriye taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Dick Schoof da Trump'ı kutladı. Schoof, ABD'nin Hollanda için her konuda önemli bir müttefik olduğunu kaydederek, "Donald Trump'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik ediyorum. ABD ile Hollanda arasındaki ortak çıkarlar konusunda yakın iş birliğimizi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Başkan Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum" ifadesini kullandı.

YUNANİSTAN

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise "Seçim zaferiniz için tebrikler. Yunanistan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi, önemli bölgesel ve küresel meselelerde birlikte çalışmak için dört gözle bekliyor" değerlendirmesini yaptı.

MACARİSTAN

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü. Başkan Trump'ı muazzam zaferi nedeniyle kutluyorum. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer" dedi.

İSRAİL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın dönüşünün ABD için yeni bir başlangıç ve İsrail ile ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunduğunu belirtti.