Dünya Kupası devre arası şovunda dev isimler: Madonna, Shakira ve BTS

Dünya Kupası'nın bu yaz yapılacak finalinde Madonna, Shakira ve K-pop erkek grubu BTS sahne alacak.

BBC, şovun 11 dakika süreceğini öğrendi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın finali 19 Temmuz'da New Jersey'de düzenlenecek.

Şampiyonlar Ligi finali gibi spor olaylarında maç öncesi performanslar sıradan hale geldi. Ancak bu bir Dünya Kupası finalindeki ilk devrearası şovu olacak.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, gösterinin “dünyanın en büyük spor etkinliği FIFA Dünya Kupası'na yakışan tarihi bir an olacağını” söylemişti.

Gösteriyi Coldplay grubunun solisti Chris Martin tasarlıyor. Gelirlerin dünya çapındaki çocuklar için 100 milyon dolar toplamaya çalışan bir girişim olan Fifa Global Citizen Education Fund'a aktarılması planlanıyor.

Konserde sahne alacak Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, Dünya Kupası için hazırladığı resmi şarkısı Dai Dai'yi 14 Mayıs Perşembe günü yayınlayacak.

Dai Dai İtalyanca "hadi gidelim" anlamına geliyor. Şarkıda Nijeryalı şarkıcı Burna Boy da yer alıyor.

Shakira, Güney Afrika'daki 2010 turnuvası için de Waka Waka (This Time for Africa) isimli bir şarkı yayınlamıştı.

Tüm zamanların en çok satan kadın müzik sanatçısı Madonna, 3 Temmuz'da 15. albümü Confessions II'yi çıkarmaya hazırlanıyor.

BTS ise 45 milyondan fazla albümle Güney Kore tarihinin en çok satan müzik grubu.

Zorunlu askerlik hizmetlerini tamamlamak için üç yıl müziğe ara veren grup Mart ayında sahneye döndükten sonra yaklaşık üç ay sürecek bir dünya turnesine çıktı.

