Dünya Kupası final maçında dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Musk ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Dünya Kupası finali için gittiği Katar'da ABD'li iş insanı Elon Musk ile bir araya geldi. Tribünde karşılaşan ve tokalaşan iki isim bir süre ayaküstü sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin özel daveti üzerine dün akşam Dünya Kupası final maçını izlemek için Doha'ya gitti. Erdoğan konuk devlet ve hükümet başkanları ile 2022 FIFA Dünya Kupası Kapanış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, daha sonra Lusail Stadyumu'nda oynanan Arjantin-Fransa final maçını seyretti.

STATTA KARŞILAŞTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan program sırasında Tesla, SpaceX ve Twitter'ın sahibi ABD'li iş insanı Elon Musk'la da bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, statta Hırvatistan'ın eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar ile de bir araya geldi.

İşte o anlardan kareler: