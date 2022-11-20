Dünya basını Türkiye'nin hava harekatını nasıl gördü? Hepsinin dikkat çektiği tek bir nokta var

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör yuvaları, TSK tarafından dün gece Pençe Kılıç Harekatı ile imha edildi. Bu operasyon dünya basınında da geniş yer buldu. ABD, İngiliz ve Alman gazeteleri haberlerinin hepsinde, harekatın özellikle İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırısı sonrasında yapılmasına dikkat çekildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, gece saatlerinde gerçekleştirilen hava harekatına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere Pençe-Kılıç Hava Harekatı icra edilmiştir."

ABD BASINI İSTİKLAL SALDIRISINI HATIRLATTI

Sözde karargahların başarılı bir şekilde vurulduğu belirtilirken, yapılan operasyon dünyada da büyük yankı uyandırdı. ABD basınından dünyaca ünlü Washington Post gazetesi, geçen hafta İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıyı hatırlatıp Türkiye'nin saldırıdan sorumlu tuttuğu terör örgütü PKK/YPG'ye Suriye ve Irak'ta hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Haberde ayrıca Türkiye'nin BM'nin 51. maddesi kapsamındaki meşru müdafaa hakkını kullandığına atıfta bulunarak, teröristlerin üs olarak kullanıldığı yerlerin hedef alındığı bilgisi yer aldı.

THE GUARDİAN, HEDEF ALINAN BÖLGELERE DİKKAT ÇEKTİ

İngiliz The Guardian gazetesi ise İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamanın ardından TSK'nın Kobani dahil olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde birkaç kasabayı vurduğunu yazdı. Haberde TSK'nın Halep ve Haseke'deki iki bölgeye de hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

REUTERS, SİNYALİN DAHA ÖNCE VERİLDİĞİNİ AKTARDI

İngiliz haber ajansı Reuters ise Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına işaret ederek, Ankara'nın daha önce PKK'ya operasyon düzenleneceğine yönelik açıklama yaptığını belirtti.

DEUTSCHE WELLE, BAKANLIĞIN "HESAP VAKTİ GELDİ" PAYLAŞIMINA YER VERDİ

Almanya merkezli Deutsche Welle gazetesi de Türkiye'nin hava harekatına yer ayırdı. Diğer kuruluşlar gibi 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırıya yer verilen haberde, Milli Savunma Bakanlığı'nın "Hesap Zamanı" başlıklı tweeti yer aldı.