Dünya AIDS Raporu: Önlem alınmazsa 2025'te her yıl 1.2 milyon yeni vaka olacak

Birleşmiş Milletler'e bağlı UNAIDS kuruluşu, AIDS ve hastalığa neden olan HIV virüsü hakkında küresel raporu dün Kanada'da açıklayarak Kovid-19 salgını ve diğer küresel problemler sebebiyle AIDS ile savaşın tehlike altında olduğunu vurguladı. HIV vaka sayısı 2020'ye kıyasla 2021'de yüzde 3.6 düştüğü, bu düşüşün yanıltıcı olmamasını belirterek diğer yandan 10 yılda düşüşte olan vaka sayısının yeniden artışa geçtiği ifade edildi. Mevcut yolda ilerlenmesi halinde 2025'te yıllık yeni AIDS veya HIV vaka sayısının 1.2 milyonun üzerinde olacağı ön görüsünde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin bir parçası olarak 2030 yılına kadar bir halk sağlığı tehdidi olan AIDS'i sona erdirmek için küresel çabalara öncülük eden UNAIDS, AIDS hastalığının ve hastalığa neden olan HIV virüsü hakkında 'Tehlike İçinde' adlı küresel raporunu dün Kanada'nın Montreal kentinde basın açıklamasıyla yayınladı. Raporda salgın sebebiyle AIDS ve HIV vaka sayılarında küçük bir düşme yaşandığını ancak bunun yanıltıcı olmaması gerektiğini çünkü 10 yıllık süreçte aslında vaka sayılarının tekrar yükselişte olduğu konusunda uyardı.