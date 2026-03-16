İran'dan intikam saldırısı! Dubai Uluslararası Havalimanı'nı vuruldu

İran'ın Hark Adası'na yönelik saldırıların BAE topraklarından düzenlendiğini öne süren açıklamaların ardından Dubai'den alevler yükseldi. Dubai Uluslararası Havalimanı yakınındaki bir yakıt tankına insansız hava aracının isabet etmesi sonucu yangın çıkarken, güvenlik gerekçesiyle havalimanındaki tüm uçuşlar geçici olarak durduruldu.

  • Dubai Uluslararası Havalimanı yakınındaki bir yakıt depolama tankına insansız hava aracı isabet etti ve yangın çıktı.
  • Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı.
  • Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, çatışmalar süresince altı kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Orta Doğu'daki çatışma giderek büyüyor. Ülkenin ticaret ve turizm merkezi Dubai'de, Dubai Uluslararası Havalimanı (DXB) yakınındaki bir yakıt depolama tankına insansız hava aracının isabet etmesi sonucu büyük çaplı yangın çıktı.

Dubai Hükümeti Medya Ofisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada havalimanı yakınındaki yakıt tankına isabet eden İHA nedeniyle çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK ASKIDA

Yetkililer saldırıda ölü ya da yaralı bulunmadığını açıkladı. Yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Operasyonların yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından kademeli olarak normale döneceği belirtildi.

İRAN: HARK ADASI SALDIRISININ SORUMLUSU BAE

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basınına yaptığı açıklamada İran'ın Hark Adası'na yönelik saldırıların Birleşik Arap Emirlikleri topraklarından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Arakçi, roketlerden birinin Ra'sül-Hayme'den, diğerinin ise Dubai'ye yakın bir noktadan ateşlendiğinin netlik kazandığını savundu.

KÖRFEZ'DE GERİLİM TIRMANIYOR

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan bölgesel gerilim Körfez ülkelerine de sıçradı. Yetkililer, çatışmaların başlangıcından bu yana bölgenin iki binden fazla füze ve İHA saldırısına maruz kaldığını açıkladı.

Bu saldırıların hedefleri arasında ABD üsleri, diplomatik temsilcilikler ve kritik petrol altyapıları yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı ise çatışmalar süresince dördü sivil olmak üzere altı kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yetkililer, kamuoyuna yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı

Orta Doğu ateş çemberine döndü! Kara harekatı başladı
Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin

İran Trump'a meydan okudu: Cesaretin varsa...
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı 'Rusya' iddiası

Mücteba Hamaney hakkında bomba "Rusya" iddiası
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye
Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler

Muhalif vekilden Modi'yi yerin dibine sokan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a yakın gazeteci: İsrailli subaylar Pentagon'daki gizli bilgilere erişiyor

Trump'a yakın gazeteciden Beyaz Saray'ı karıştıracak iddia
Arda'nın 68 metreden avladığı kalecinin 90 metreden attığı gol ortaya çıktı

Arda'nın 68 metreden avladığı kalecinin 90 metreden attığı gole bakın
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Yılın filmine 6 ödül birden
Trump'a yakın gazeteci: İsrailli subaylar Pentagon'daki gizli bilgilere erişiyor

Trump'a yakın gazeteciden Beyaz Saray'ı karıştıracak iddia
Suudi Arabistan gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesinde hareketli gece! Hepsini tek tek vurdular
Kavga sırasında atılan sert tokat şahsı yerden yere vurdu

Bir tokat attı, sonrası görenleri hayrete düşürdü