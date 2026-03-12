Haberler

Dubai'de İnsansız Hava Aracı Binaya Düştü

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde insansız hava aracının bir binaya düşmesi sonucu hasar oluştu. Olayda yaralanan olmadığı bildirilirken, tahliye operasyonları gerçekleştirilmiştir.

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri merkezi yakınında bulunan yerleşim alanındaki binaya insansız hava aracının düşmesi sonucu hasar meydana geldi.

Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, şehir merkezi yakınındaki Dubai Creek Harbour bölgesinde çok katlı bir binaya İHA düştüğü bildirildi. Açıklamada, binadakilerin can güvenliğinin sağlanması için tahliye operasyonları yapıldığı aktarıldı. Sivil savunma ekiplerinin binada çıkan küçük çaplı yangını kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
