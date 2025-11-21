Haberler

Dubai'de gösteri sırasında savaş uçağı böyle düştü

Dubai'de gösteri sırasında savaş uçağı böyle düştü Haber Videosunu İzle
Dubai'de gösteri sırasında savaş uçağı böyle düştü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dubai Havacılık Fuarı'nda Hindistan'a ait Tejas savaş uçağı gösteri uçuşu sırasında yere çakıldı. Pilotun hayatını kaybettiği açıklanırken uçağın kazadan önceki gün yere yakıt akıttığı iddia edilmişti.

  • Hindistan Hava Kuvvetlerine ait HAL Tejas tipi savaş uçağı Dubai Airshow 2025'teki gösteri uçuşu sırasında düştü.
  • Kazada pilot hayatını kaybetti.
  • Uçağın kazadan bir gün önce yakıt akıttığı iddia edilmiş, ancak Hindistan Savunma Bakanlığı bu iddiaları yalanlamıştı.

Hindistan Hava Kuvvetlerince kullanılan "HAL Tejas" tipi savaş uçağının, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2025'teki gösteri uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, kazada pilot yaşamını yitirdi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın söndürüldü.

Görgü tanıkları, uçağın düşmesinin ardından Al Maktoum Uluslararası Havalimanı üzerinde yoğun dumanların yükseldiğini, bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

KAZADAN BİR GÜN ÖNCE "YAĞ AKITTI" İDDİASI

Uçağın, geçtiğimiz gün yerde yakıt akıttığı iddia edilmişti. Kazadan bir gün önce Hindistan Savunma Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan ve Tejas'ın fuar sırasında "yağ kaçırdığı" iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Bakanlık, yayılan görüntüler için "yanlış ve yanıltıcı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Dünya
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye tepki

DEM Parti'den İmralı heyetine üye vermeyen CHP'ye sert tepki
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDemir D:

arap ve uçak....Hahahaha

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaşkın Yılmaz:

Aklı başında dediğimiz Ülkeler, Kurumlar eğitimli insanlar bu tür ölümcül makinelerle sirk gösterisi yapar gibi görsel seyir sunuyorlar bizde bunları izlerken eğleniyor türlü duygulara kapılıyoruz malesef. Bir maharetin varsa bunu gerçekten iş başa düşünce yap hem işe yarasın hem sürpriz olsun, gereksiz tehlikelerden kaçınmak askerliğin temel öğretisi iken bu tür şovları bir vatandaş olarak asla onaylamıyorum. Umarım bunu acı tecrübelerle tatmayız!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
3 yıldır evden çıkmayan Barış Özbay arkadaşının nişanına katıldı

Türkiye'nin konuştuğu Barış'tan güzel bir haber var
Tıra çarpan araç paramparça oldu

Tıra çarpan araç paramparça oldu! Feci kaza kamerada
Altın fiyatlarında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı

Altında beklenmedik hareket: İslam Memiş yatırımcıları uyardı
Bakan Işıkhan asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamını aratıyor

Asgari ücret mesajı verdi, herkes kullandığı ifadenin anlamına bakıyor
Aynı bankanın 15 farklı ATM'sinden 200 bin lira çaldı

Güvenlik açığını buldu, aynı bankayı 38 kez soydu
Türkiye'den Yunanistan'a MEB resti! Haritayı güncellediler, tepki sert oldu

Yunanistan haritayı güncelledi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Miss Universe 2025'de olaylı güzel birinci oldu! Ceren Arslan ilk 30'a giremedi

Miss Universe'de şaibeli sonuç! Olaylı isim birinci oldu
'Bez Bebek' setinde zincirleme itiraf! Evrim Akın hakkında yeni iddia

Evrim Akın krizi derinleşiyor! Sette susan kim varsa şimdi konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.