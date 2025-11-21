Dubai'de gösteri sırasında savaş uçağı böyle düştü

Hindistan Hava Kuvvetlerince kullanılan "HAL Tejas" tipi savaş uçağının, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dubai Airshow 2025'teki gösteri uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, kazada pilot yaşamını yitirdi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yangın söndürüldü.

Görgü tanıkları, uçağın düşmesinin ardından Al Maktoum Uluslararası Havalimanı üzerinde yoğun dumanların yükseldiğini, bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.

KAZADAN BİR GÜN ÖNCE "YAĞ AKITTI" İDDİASI

Uçağın, geçtiğimiz gün yerde yakıt akıttığı iddia edilmişti. Kazadan bir gün önce Hindistan Savunma Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan ve Tejas'ın fuar sırasında "yağ kaçırdığı" iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Bakanlık, yayılan görüntüler için "yanlış ve yanıltıcı" ifadelerini kullanmıştı.