Üye Girişi
Haberler

Dubai'de bir Hint kız öğrenci, sınavda kopya çekerken yakalandıktan sonra 17. kattan atlayarak intihar etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dubai'de 14 yaşındaki bir Hint kız öğrenci, sınavda kopya çekerken yakalandıktan sonra intihar etti. Öğretmeni tarafından okuldan atılacağı konusunda uyarılan genç kız, eve döndükten sonra oldukça üzgün ve perişan bir haldeydi. Kızın cesedi, Jumeirah Lakes Towers'ın 17. katından düşerek öldüğü yerde bir temizlik görevlisi tarafından bulundu. Olayı intihar olarak kayda geçiren polis, ailelere çocuklarıyla ilgilenirken dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Dubai Polisi, Pazar günü yaptığı açıklamada, Jumeirah Lakes Towers'ın (JLT) 17. katından düşerek öldüğü bildirilen Hintli bir kız öğrencinin, öğretmeni tarafından sınavda kopya çekerken yakalandıktan sonra intihar ettiğini bildirdi.

14 yaşındaki kızın cesedi Cuma günü bir Bangladeşli temizlik görevlisi tarafından bulundu ve durum Dubai Polis Operasyon Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen polislere temizlik görevlisi, geçerken cesedi görünce şok olduğunu söyledi.

İlk soruşturmalar, olay günü 14 yaşındaki kızın sınavda kopya çekerken öğretmeni tarafından yakalandığını ortaya çıkardı. Öğretmen, tekrar kopya çekerken yakalanırsa okuldan atılacağı konusunda kızı uyarmıştı.

Bir polis memuru, "Ailesi bize kızın eve döndüğünde perişan ve çok üzgün olduğunu söyledi. Kopya çektiğini öğrenen babası da onu azarladı. Kız odasına gidip kapıyı kilitledi, ardından aile bir ses duydu," dedi.

Aile, kızlarının ölümünü ancak polis olay yerine geldiğinde öğrendi.

Polis, ailenin kızlarının cesedini kaldırımda görünce şok geçirdiğini, annesinin histerik bir hale geldiğini belirtti. Polis, olayı intihar olarak kayda geçti ve cesedi Adli Tıp Genel Müdürlüğü'ne sevk etti. Polis, ailelere çocuklarla ilgilenirken dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Dubai 3.Sayfa Eğitim Yaşam Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kaç yaşında ve nereli? Alpay Özalan, Ahmet Şık'a neden yumruk attı? Meclis'te kavga! VİDEO İZLE Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı! Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş kaç yaşında, nereli? Amy Winehouse neden öldü? Amy Winehouse kaç yaşında öldü? Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? Maymun çiçeği hastalığı nasıl korunur? Kiraz Mevsimi Öykü neden Mete'yle evlendi? Öykü ve Mete neden evlendi? Roblox ne zaman açılacak? 17 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Suriye deprem son dakika! Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi? Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? Emekli promosyonu kaç yılda bir alınır? Emekli promosyonu her yıl veriliyor mu? En çok promosyonu hangi banka veriyor? Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu? Son dakika gelişmesi... 30 Ağustos'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta toplu taşıma seferleri ücretsiz olacak mı? Metro, marmaray, otobüs, metrobüs ücretsiz mi? TAYİN SONUÇLARI! Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? personel.meb.gov.tr sorgulama!
title