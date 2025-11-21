Dubai Air Show'da Hindistan'a Ait Tejas Jeti Düştü, Pilot Hayatını Kaybetti

(ANKARA)– Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dubai Air Show'da gerçekleştirilen gösteri uçuşu sırasında Hindistan'a ait Tejas jeti düştü. Kazada, uçağın pilotu hayatını kaybetti.

Hindistan Hava Kuvvetleri (IAF), bugün Dubai Air Show'da gerçekleştirilen gösteri uçuşu sırasında Tejas tipi hafif muharebe uçağının (LCA Mk-1) düşmesi sonucu pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

IAF tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Dubai Air Show'daki hava gösterisi sırasında bir IAF Tejas uçağı kaza kırıma uğradı. Pilot kazada aldığı ölümcül yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi. IAF olarak yaşanan can kaybından derin üzüntü duyuyor ve bu kederli günde acılı ailenin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla bir soruşturma heyeti oluşturulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Düşen jetin dün yerdeyken "yakıt akıttığının görüldüğü" iddia edilmişti.