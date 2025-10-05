Dr. Kemal Sağlam'dan Gazze'deki Katliama Dikkat Çekmek İçin Protesto

ARTVİN Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Trabzon'da yaptığı eylemde temsili kefene sarılmış bebek cenazeleriyle İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda ölen bebeklere dikkat çekti.

Artvin Çoruh Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kemal Sağlam, Gazze'de yaşanan katliamlara dikkat çekmek amacıyla Trabzon'un Kahramanmaraş Caddesi'nde bir protesto gerçekleştirdi. Caddede bulunan ağaç ve aydınlatma direğinin arasına streç film gererek öğrencilerinin Gazze'de yaşananlarla ilgili yaptığı görsel çalışmaları sergileyen Sağlam, resimlerinde sivillerin ve çadırların bombalandığı mesajlarını verdi. Bir çadır kurarak temsili kefene sardığı odun parçalarını yere dizen Sağlam, "Odunlar uyanın; Gazze'de bebekler ölüyor, insanlık ölüyor" diyerek slogan attı.

'İNSANLIK BU KATLİAMA 'DUR' DEMELİ'

Dr. Kemal Sağlam, Gazze'de yaşayan katliama yönelik insanları harekete geçirmeyi amaçladığını belirterek, "Hem sanatçı hem de bir akademisyen olarak Gazze'deki katliamlara artık yüreğimiz dayanmıyor. Sanat yapamıyor, çiçek böcek boyayamaz olduk. Gazze'de annelerin, bebeklerin, masum insanların katledilmesi yüreklerimi dağlıyor. Bu soykırımın bir an önce durmasını istiyoruz. Gazze'de akan kanın ve açlığın durmasını istiyoruz. Elimdeki odun metaforu ile Gazze'de süren katliamları anlatmaya çalışıyorum. Odun kelime anlamı ile; kaba, anlamayan, dinlemeyendir diye bu duyarsızlığı insanlara sergileyeme çalışıyorum. Bir an önce soykırımın bitmesini istiyorum. Çocuklar açken ölüyorlar. Anneler bebeklerini kestikleri tırnaklardan tanır vaziyete gelmiş. İnsanlık buna 'dur' demeli. Bu soykırım acilen durmalı. İnsanlık, iyilik ve merhamet bitiyor. Kötülüğün dünyaya hakim olmasına 'dur' demeli. İnsanlığın iyiliğe yönlendirilmesi için performans düzenliyorum" dedi.

'ÖLEN İYİLİĞİ KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇİLMELİ'

Kefene sarılmış odundan bebeklerle duyarsızlığı anlatmak istediğine dikkat çeken Sağlam, "Kundağa sardığım odunlar ile bebeleri simgeleyip, duyarsız insanların da bir gün bebeklerinin ölebileceğini anlatmak istedim. Gazze'de bebekler öldü. Bu duruma tepki göstermek istedim. İnsanlar çadırlarda bile yaşayamıyor. Kuzeyden güneye güneyden kuzeye göç ediyorlar. İnsanlar açlıktan ve susuzluktan ölüyor. 21'inci yüzyılın sonunda böyle bir şeyin olması doğru değil. Yazılan akademik tezler ve makaleler insanları yola getirmedi. Böyle büyük bir katliama insanların seyirci kalması doğru değil. İnsanların vicdanı, merhameti ve Gazze'de ölen iyiliği kurtarmak için harekete geçmesi gerekiyor" diye konuştu.