Dpnald Trump'tan bir açıklama daha: Çok iyi gidiyoruz, büyük bir başarı elde edeceğiz
ABD'deki seçimleri önde götüren Başkan Adayı Donald Trump bir açıklama daha yaptı. Trump videolu mesajında, "Merhaba Cumhuriyetçiler. Çok iyi gidiyoruz. Eğer sıradaysanız, sırada kalın. Büyük bir başarı elde edeceğiz." dedi.
"Merhaba Cumhuriyetçiler. Çok iyi gidiyoruz. Eğer sıradaysanız, sırada kalın. Sizi sandık sırasından almalarına izin vermeyin. Oy verin. Sırada kalın, buna bir şey yapamazlar. Büyük bir başarı elde edeceğiz."