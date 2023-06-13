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Donald Trump, Ulusal Güvenlik Dosyalarını Yanlış Yönetme Suçlamasıyla Florida'da Mahkemeye Çıkıyor

Donald Trump, Ulusal Güvenlik Dosyalarını Yanlış Yönetme Suçlamasıyla Florida'da Mahkemeye Çıkıyor

Dünya Haberleri

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik dosyalarını yanlış yönetme suçlamasıyla Florida, Miami'deki bir mahkemede Salı günü ifade verecek. Trump, suçlamaları reddederken, Miami Belediye Başkanı, şehrinin Trump'ın mahkeme duruşması için hazırlıklar yaptığını belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik dosyalarını yanlış yönetme suçlamasıyla Salı günü Miami'deki mahkemede ifade vermek için Miami'ye geldi.

Donald Trump, Ulusal Güvenlik Dosyalarını Yanlış Yönetme Suçlamasıyla Florida'da Mahkemeye Çıkıyor

Trump, Bedminster, New Jersey'deki golf kulübünden, Miami'nin yakınındaki Trump Doral tatil köyüne geçti .

Trump'ın karşılaştığı suçlamalar arasında, nükleer sırlar da dahil olmak üzere, sınıflandırılmış bilgileri yasadışı şekilde elinde bulundurmak da var.

Donald Trump, Ulusal Güvenlik Dosyalarını Yanlış Yönetme Suçlamasıyla Florida'da Mahkemeye Çıkıyor

2024 yılında Beyaz Saray'a geri dönmek için kampanya yürüten Trump, bir eski ABD başkanına yöneltilen ilk federal ceza davasıyla karşı karşıya kaldı. Trump tümsuçlamaları reddediyor.

Trump, Pazartesi akşamı Miami golf tatil köyündeki lokantasına girdi ve orada bulunan birkaç misafiri selamladı.

Donald Trump, Ulusal Güvenlik Dosyalarını Yanlış Yönetme Suçlamasıyla Florida'da Mahkemeye Çıkıyor

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, şehrin Trump'ın mahkeme duruşması için hazırlık yaptığını belirtti.

Trump, daha sonra suçlamalarla ilgili bir konuşma yapmak üzere Bedminster'a dönecek. Bu, Trump ve Florida'daki aynı büyük jüri tarafından suçlanan yakın bir yardımcısı olan Walt Nauta'nın ilk duruşmaları olacak. Her iki adamın da yerel saatle 15:00'te (BST 20:00) mahkemeye çıkmaları bekleniyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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