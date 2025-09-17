Donald Trump, İngiltere'yi Ziyaret Etti

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye yaptığı 2'nci resmi ziyaret kapsamında, eşi Melania Trump ile Londra'ya gitti.

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, ABD başkanlık uçağı Air Force One ile Londra yakınlarındaki Stansted Havalimanı'na indi. Trump çifti, Kraliyet Maiyet Lordu Henry Hood ve Dışişleri Bakanı Yvette Cooper tarafından karşılandı. Havaalanında kendisini bekleyen gazetecilere açıklamada bulunan Trump, İngiltere'nin kalbinde özel bir yerinin olduğunu bildirdi.

İki günlük resmi ziyaretinin ilk ayağında Windsor Kalesi'nde Kral 3'üncü Charles ile bir araya gelmesi beklenen Trump'ın, yarın ise Aylesbury kentindeki kırsal başbakanlık konutu Chequers'ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşeceği kaydedildi.