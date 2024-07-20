Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı

FBI, Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan adamın, saldırıdan önce Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı açıkladı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü ABD'yi sarsan bir olay yaşandı. Eski Başkan Donald Trump, katıldığı bir siyasi mitingde suikast girişimine uğradı. 20 yaşındaki saldırgan Thomas Crooks, bir çatıdan ateş açarak Trump'ı kulağından yaraladı.

FBI ile yapılan kapalı toplantı sonrası politikacılar, Crooks'un miting alanını önceden keşif yaptığını ve cihazlarında Kraliyet Ailesi üyelerine dair aramalar bulunduğunu açıkladı. Bu üyenin Prenses Kate olduğu ortaya çıktı.

Crooks'un cihazlarında ayrıca Trump, Biden ve Demokratik Ulusal Kongresi'yle ilgili bilgiler de bulundu.

FBI, olayı "iç terör eylemi" olarak soruşturuyor. Gizli Servis'in, uyarılara rağmen bölgeyi yeterince güvence altına almadığı iddia ediliyor.

Senatör John Barrasso, FBI toplantısını "kendi kıçını kurtarma" girişimi olarak nitelendirdi. İstihbarata göre, Gizli Servis'e Trump'ın sahneye çıkmasından bir saat önce "şüpheli kişi" hakkında uyarı yapılmıştı.

FBI özel ajanı Kevin Rojek, hâlâ Crooks'un motivasyonunu belirlemeye çalıştıklarını ve saldırıdan hemen önceki eylemleri hakkında kesin bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.