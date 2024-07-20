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Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı

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ABD'de eski Başkan Trump'a suikast girişiminde bulunan 20 yaşındaki Thomas Crooks, bir mitingde çatıdan ateş açarak Trump'ı kulağından yaraladı. FBI soruşturmasında, saldırganın telefonunda Prenses Kate'in fotoğrafları ve siyasi bilgiler bulundu. Olay "iç terör eylemi" olarak değerlendiriliyor. Gizli Servis'in güvenlik önlemleri yetersizliği tartışılıyor. FBI, saldırganın motivasyonunu hala araştırıyor.

FBI, Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan adamın, saldırıdan önce Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı açıkladı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü ABD'yi sarsan bir olay yaşandı. Eski Başkan Donald Trump, katıldığı bir siyasi mitingde suikast girişimine uğradı. 20 yaşındaki saldırgan Thomas Crooks, bir çatıdan ateş açarak Trump'ı kulağından yaraladı.

FBI ile yapılan kapalı toplantı sonrası politikacılar, Crooks'un miting alanını önceden keşif yaptığını ve cihazlarında Kraliyet Ailesi üyelerine dair aramalar bulunduğunu açıkladı. Bu üyenin Prenses Kate olduğu ortaya çıktı.

Crooks'un cihazlarında ayrıca Trump, Biden ve Demokratik Ulusal Kongresi'yle ilgili bilgiler de bulundu.

FBI, olayı "iç terör eylemi" olarak soruşturuyor. Gizli Servis'in, uyarılara rağmen bölgeyi yeterince güvence altına almadığı iddia ediliyor.

Senatör John Barrasso, FBI toplantısını "kendi kıçını kurtarma" girişimi olarak nitelendirdi. İstihbarata göre, Gizli Servis'e Trump'ın sahneye çıkmasından bir saat önce "şüpheli kişi" hakkında uyarı yapılmıştı.

FBI özel ajanı Kevin Rojek, hâlâ Crooks'un motivasyonunu belirlemeye çalıştıklarını ve saldırıdan hemen önceki eylemleri hakkında kesin bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı

Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın, saldırıdan önce Prenses Kate Middleton'ın fotoğraflarını telefonunda sakladığı ortaya çıktı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Kate Middleton Donald Trump Güvenlik 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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