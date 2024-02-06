Doktorlar, Prostat kanseri teşhisi konulan Kral Charles'in durumunun iyi olduğunu söyledi

Doktorlar prostat kanseri teşhisi konulan Kral Charles'in hastalığının erken tespit edildiğini ve prognozların olumlu olduğunu söyledi.Bir arkadaşı, 'hastalığı olduğunu bile anlamayacaksınız' dedi. Bu açıklamalar, Britanyalıları bir nebze olsa da rahatlattı. Kralın dün gece 'son derece pozitif ve moralinin oldukça yüksek' olduğu bildirildi.

Kral Charles'e protast kanseri teşhisi konulduktan sonra doktorlarından yapılan açıklamaya göre, Kralın kanserinin 'çok erken tespit edildi' ve prognozunun iyi yönde gidiyor. Bir arkadaşı ise, 'hastalığı olduğunu bile anlamayacaksınız' dedi. Bu açıklamalar Kral'a konulan kanser teşhisi sonrası büyük bir şok yaşayan Britanyalıları bir nebze olsa da rahatlattı.

Kralın dün gece 'son derece pozitif ve moralinin oldukça yüksek' olduğu bildirildi. Ailesi ve arkadaşları, ' Kral'ın hastalık karşısında gösterdiği bu olumlu tepki ve gündelik işlerine geri dönmek için gösterdiği kararlılık karşısında Kral'a hayran kaldılar.

Son aylarda, Prens William ile zaman geçirmek için Windsor Kalesi'ne sık sıkgiden Charles'ın, baba-oğul ilişkisinin daha da güçlendiği bildirildi.

Tüm kamusal etkinliklerini iptal etmesine rağmen, Charles'in işlerine devam etmekte ısrar ettiği ve hatta birkaç yüz yüze özel toplantı yapmayı planlandığı belirtildi.