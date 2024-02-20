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Doğu Türkistan'da eksi 52 derece soğuk nedeniyle yüzlerce kuş donarak öldü

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Kış aylarında hava sıcaklığının eksi 52 dereceye düştüğü Doğu Türkistan'da donmuş göl üzerinde yüzlerce kuşun öldüğü görüldü. Görenleri hayrete düşüren görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğu Türkistan'da aniden düşen sıcaklıklar hayvanları da olumsuz etkiledi. Kış aylarında hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü bölgede kayda geçen görüntüler şaşkınlığa neden oldu. Soğuk havaya dayanamayan yüzlerce kuşun, donmuş göl üzerinde öldüğü görüldü.

Doğu Türkistan'da eksi 52 derece soğuk nedeniyle yüzlerce kuş donarak öldü

KUŞLAR, SOĞUK HAVAYA DAYANAMADI

Doğu Türkistan'da hava sıcaklığının aniden eksi 52 dereceye kadar düşmesi insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Yüzlerce kuşun donarak öldüğü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğu Türkistan'da eksi 52 derece soğuk nedeniyle yüzlerce kuş donarak öldü

Göl yüzeyini kaplayan kuşların, soğuktan ölmesinin yanı sıra gölün donmasıyla hareket edemeyerek mahsur kaldıkları da dikkatlerden kaçmadı.

Doğu Türkistan'da eksi 52 derece soğuk nedeniyle yüzlerce kuş donarak öldü

Aşırı soğukların neden olduğu olaydan geriye cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.

Haberler.com Haber Merkezi / Eymen Dursun - Dünya

Doğu Türkistan Çevre Doğa Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

Tutankamon Hoca:

Derhal Türkiyeye gelsinler bizim kuşlaar enayidir kendileri kalacak yuva bulamazlar ama onları ağa paşa yaparlar beslerler eşek gibide bakarlar hemen gelin göcmen kuşlar

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