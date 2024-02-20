Doğu Türkistan'da eksi 52 derece soğuk nedeniyle yüzlerce kuş donarak öldü

Doğu Türkistan'da aniden düşen sıcaklıklar hayvanları da olumsuz etkiledi. Kış aylarında hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü bölgede kayda geçen görüntüler şaşkınlığa neden oldu. Soğuk havaya dayanamayan yüzlerce kuşun, donmuş göl üzerinde öldüğü görüldü.

KUŞLAR, SOĞUK HAVAYA DAYANAMADI

Doğu Türkistan'da hava sıcaklığının aniden eksi 52 dereceye kadar düşmesi insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiledi. Yüzlerce kuşun donarak öldüğü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Göl yüzeyini kaplayan kuşların, soğuktan ölmesinin yanı sıra gölün donmasıyla hareket edemeyerek mahsur kaldıkları da dikkatlerden kaçmadı.

Aşırı soğukların neden olduğu olaydan geriye cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.