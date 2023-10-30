Doğu Afrika Ülkeleri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümünü Kutladı

Doğu Afrika ülkeleri Etiyopya ve Cibuti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü için tebrik mesajı yayımladı. Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, Türk halkına ilerleme ve refah dileyerek Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutladığını ifade etti. Etiyopya Dışişleri Bakanlığı da Türkiye Cumhuriyeti'ne müreffeh ve barış içinde bir gelecek dileklerini iletti.

Doğu Afrika ülkeleri Etiyopya ve Cibuti, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü için tebrik mesajı yayımladı.

Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, yaptığı açıklamada, "kardeş Türk halkına daha fazla ilerleme ve refah" dileyerek Cumhuriyet'in yıl dönümünü kutladığını ifade etti.

"Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki kadim bağlardan ve işbirliğinden mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullanan Gulle, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli güçlenmesinin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da " Türkiye Cumhuriyeti'ne müreffeh ve barış içinde bir gelecek" dilenerek ilişkilerin daha da ileri taşınması arzusu vurgulandı.

Öte yandan, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde Türk vatandaşları ve Etiyopyalı mezunlarla Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdi.