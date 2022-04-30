Doğduğu veterinerdeki odaya kimse alınmıyor! Kıyamet alameti olarak görülüyor, sakallı kurbağa panik yarattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Doğduğu veterinerdeki odaya kimse alınmıyor! Kıyamet alameti olarak görülüyor, sakallı kurbağa panik yarattı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
 - Güncelleme:
Doğduğu veterinerdeki odaya kimse alınmıyor! Kıyamet alameti olarak görülüyor, sakallı kurbağa panik yarattı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir veterinerde sakallı ve çift başlı kurbağa doğdu. Bu tür hayvanların artması, kıyamet alameti olarak görülüyor. Çift başlı ve sakallı kurbağa, şu anda korumaya alındı.

Dünya genelinde son zamanlarda çift başlı hayvanlarda artış görülmeye başlandı. Amerika'dan gelen haberise duyanları adeta buz kestirdi.

SAKALLI KURBAĞA DOĞDU

ABD'deki bir veterinerde sakallı kurbağa doğdu. Kurbağanın ayrıca çift başlı olması da görenleri hayrete düşürdü. Hemen korumaya alınan hayvanın tedavisi devam ediyor. Ayrıca doğduğu odaya da kimse alınmıyor.

KIYAMET ALAMETİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Anadolu'nun birçok yerinde çift başlı koyun, tavuk doğumlarına şahit olmak mümkün. Bu doğumlar, geniş bir çevre tarafından kıyamet alameti olarak adlandırılıyor. Son olarak dünyaya gelen çift başlı ve sakallı kurbağa da kıyamet alametinin güçlü örneklerinden biri olarak görülmeye başlandı.

İşte sakallı kurbağanın fotoğrafları:

Doğduğu veterinerdeki odaya kimse alınmıyor! Kıyamet alameti olarak görülüyor, sakallı kurbağa panik yarattı

Doğduğu veterinerdeki odaya kimse alınmıyor! Kıyamet alameti olarak görülüyor, sakallı kurbağa panik yarattı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Doğum, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title