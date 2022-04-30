Doğduğu veterinerdeki odaya kimse alınmıyor! Kıyamet alameti olarak görülüyor, sakallı kurbağa panik yarattı

Dünya genelinde son zamanlarda çift başlı hayvanlarda artış görülmeye başlandı. Amerika'dan gelen haberise duyanları adeta buz kestirdi.

SAKALLI KURBAĞA DOĞDU

ABD'deki bir veterinerde sakallı kurbağa doğdu. Kurbağanın ayrıca çift başlı olması da görenleri hayrete düşürdü. Hemen korumaya alınan hayvanın tedavisi devam ediyor. Ayrıca doğduğu odaya da kimse alınmıyor.

KIYAMET ALAMETİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Anadolu'nun birçok yerinde çift başlı koyun, tavuk doğumlarına şahit olmak mümkün. Bu doğumlar, geniş bir çevre tarafından kıyamet alameti olarak adlandırılıyor. Son olarak dünyaya gelen çift başlı ve sakallı kurbağa da kıyamet alametinin güçlü örneklerinden biri olarak görülmeye başlandı.

İşte sakallı kurbağanın fotoğrafları: