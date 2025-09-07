Doç. Dr. Merve Suna Özcan Gazze'nin geleceğini değerlendirdi

Programda konuşan Özcan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün Çin ve Hindistan gibi devleri bünyesinde barındırdığı için yaklaşık 3,5 milyarlık bir nüfusu temsil ettiğini vurguladı. Çin'de yapılan son zirvede Türkiye'nin etkisinin açıkça görüldüğünü belirten Özcan, Ankara'nın Avrasya'daki etkinliğini uzun süredir artırma çabası içinde olduğunu söyledi.

GAZZE İÇİN ABD PLANI

Özcan, ABD'nin Gazze Şeridi'ne yönelik dikkat çekici bir plan üzerinde çalıştığını dile getirdi. Buna göre Washington, Gazze'yi devralarak yeniden inşa etmek ve bölgeyi 10 yıl boyunca yönetmek istiyor.

"ABD'NİN TUTUMU AÇIKÇA GÖRÜLÜYOR"

Özcan, Filistinli yetkililere uygulanan vize iptallerinin dahi ABD'nin bölgeye yönelik yaklaşımını ortaya koyduğunu ifade etti. Bu durumun, Gazze'nin geleceği ve Filistin halkının egemenliği açısından kritik bir gelişme olduğunun altını çizdi.