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Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer: Türkiye'nin olası bir savaşa katılması mümkün değil

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Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" sözlerini değerlendirerek olası bir savaş ihtimalinin mümkün olmadığı ile ilgili yorumlarda bulundu.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"TÜRKİYE'NİN OLASI BİR SAVAŞA KATILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye olası bir savaşa katılır mı, İsrail'e müdahale eder mi? sorusunu cevaplayan, İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer, "Mümkün değil, Türkiye'nin olası bir savaşa katılması değil, Türkiye zaten bölgede olmasa bu savaş çoktan yayılmıştı. Türkiye bulunduğu bölge itibariyle güvenliğin en büyük teminatı. İsrail bölgedeki devletlerden Türkiye'nin yok olmasını istemez. Çünkü tüm komşularıyla bölgesinde barışın ve istikrarın devamlılığı için mücadele veren bir ülke. 7 Ekim'den bu yana Türkiye'nin yaptığı uyarı şu, 'Bir an önce ateşkes yoksa bölgeye yayılır' şeklinde oldu. İran-İsrail operasyonunda da Türkiye'nin kolaylaştırıcı olması sebebiyle hem İran tarafından hem de ABD tarafından Türkiye'ye savaşın daha da büyümemesini sağladığı için teşekkür edildiğini gördük." ifadelerini kullandı.

Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer: Türkiye'nin olası bir savaşa katılması mümkün değil

"İSRAİL'İN TÜRKİYE'YE, TÜRKİYE'NİN İSRAİL'E OLDUĞUNDAN DAHA FAZLA İHİTİYACI VAR"

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu ise, "Ben de aynı fikirdeyim. Sonuç t a İsrail'in Türkiye'ye, Türkiye'nin İsrail'e olduğundan daha fazla ihtiyacı var. Birçok kişi Ermenistan'la ilgili aynı şeyi nasıl konuştu ve çözüldü ise bu da çözülecek fakat Ermenistan daha fazla destek alan bir ülke, o yüzden bu daha uzun sürecek." dedi.

Doç.Dr. Fatih Fuat Tuncer: Türkiye'nin olası bir savaşa katılması mümkün değil

Haberler.com / Melis Yaşar - Dünya

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