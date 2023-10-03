Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Bursa'da hafızlık icazet programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa'da hafızlık icazet programına katılmak için ziyaretlerde bulundu. Erbaş, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından karşılandı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ayrıca Bursa Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'ni ziyaret ederek bilgi aldı ve sohbet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlık icazet programına katılmak için geldiği Bursa'da Valiliği ve Müftülük Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyarette yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erbaş, 1843 hafızın icazet merasimine katılacaklarını bildirdi.

Erbaş, yurt genelinde 100 bine yakın gencin Kur'an kurslarında hafızlık yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Dün Trabzon'da 1461 hafızımızın merasimini yaptık. 1461 Trabzon'un fetih yılı, ona denk getirilmiş bir rakam. Bugün de Bursa, şu ana kadar yapmış olduğumuz hafızlık merasimlerinde en yüksek rakama sahip olan bir merasimi yaşamış olacak. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Cenabıhak bu toprakları bizlere emanet eden ecdadımıza layık torunlar, nesiller olmayı, Kur'an ve sünnet çizgisinde yürüyen nesiller yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin inşallah."

Vali Demirtaş ise ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımıza, gençlerimize mutlaka Kur'an'ı öğretmemiz lazım. Sizlerin de çok ciddi bir gayreti var, onun için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Erbaş ayrıca Bursa Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'ne ziyarette bulunarak, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çalışanlardan bilgi aldı, bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerde Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin ile Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi de eşlik etti.