Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Buhara'da ziyaretlerde bulundu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları toplantısının 4'üncüsü nedeniyle Özbekistan'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Buhara kentine gitti. Başkan Erbaş, Buhara ziyaretinde türbe ziyaretleri gerçekleştirdi ve Mir Arap Medresesi'nin 500. kuruluş yılı etkinliklerine katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Özbekistan'ın Buhara şehrindeki Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 4'üncü toplantısı dolayısıyla Özbekistan'a gitti.

Buhara şehrinde Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Hazretleri'nin türbesi ziyaret eden Erbaş, kabir başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyareti kapsamında, tarihi Mir Arap Medresesi'nin 500. kuruluş yılı etkinliklerine de katılan Erbaş, medrese hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette, TDT Üye Ülkeleri Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları'nın yanı sıra Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği de eşlik etti.