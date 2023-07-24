- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Ayasofya ruhunu taşıyan gençler yetiştirmeye devam edeceğiz"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ayasofya ruhunu taşıyan gençler yetiştirmeye devam edeceğiz. Ayasofya bağımsızlığımızın sembolüdür" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılışının 3. yıl dönümünde sabah namazında vatandaşlarla buluştu. Burada sabah namazını kıldıran ve Kur'an-ı Kerim okuyan Başkan Erbaş, namaz sonrası yaptığı konuşmada, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının yıl dönümünde olduklarını hatırlatarak, "Rabbimize şükrediyoruz. 86 yıl sonra babalarımızın, dedelerimizin ve bizim hasret kaldığımız o yılların artık özlemini gidermiş olduk ve Ayasofya Camii'nde ibadetimizi yapıyoruz" dedi.

"Tüm camiler Beytullah'ın şubesidir"

Başkan Erbaş, "Allah'ın mescitlerini, camilerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar, namazı kılanlar, zekatı verenler ve Allah'tan başkasından korkmayanlar imar ederler" ayet-i kerimesini anımsatarak, dünyadaki tüm cami ve mescitlerin Mekke-i Mükerreme'de bulunan Beytullah'ın birer şubesi olduğunu ifade etti.

"İnşallah İslam aleminin bütün camilerinden kıyamete kadar ezan sesleri hiçbir zaman susmaz"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin asırlarca vazifesini yerine getirdiğine işaret eden Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"Elhamdülillah Ayasofya Camii'nde yeniden ibadet etmek hepimize nasip oldu, inşallah kıyamete kadar devam eder. İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'na öyle güzel mısralar koydu ki dörtlüklerinin sonunda 'amin' dememizi gerektiren dua makamında anlamlar taşımaktadır; 'Ruhumun senden İlahi şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi, yurdumun üstünde benim inlemeli.' amin. İnşallah sadece Ayasofya'dan değil yurdumuzun ve İslam aleminin bütün camilerinden kıyamete kadar ezan sesleri hiçbir zaman susmaz."

Başkan Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden açılış günü olan 24 Temmuz 2020'deki heyecanı hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek, "Ayasofya, 1453 yılında İstanbul fethedildikten sonra Fatih Sultan Mehmet'in bir emaneti olarak bu millet ibadetini merkezi bir camide yapsın diye camiye çevrildi. 481 yıl boyunca burada ecdadımız ibadetlerini yaptılar. 86 yıllık bir özlemden sonra yeniden ibadete açılması Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Allah ondan ve tüm emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu.

"Ayasofya bağımsızlığımızın sembolüdür"

Gençleri her zaman Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne beklediklerini dile getiren Başkan Erbaş, "Ayasofya ruhunu taşıyan gençler yetiştirmeye devam edeceğiz. Ayasofya bağımsızlığımızın sembolüdür. Ayasofya, 86 yıl boyunca bugünleri görmek isteyen ama göremeyen insanların adeta bizim dualarımızla, bizim buradaki ibadetlerimizle ruhlarının şad olduğu bir vesiledir. Ecdadımızın ruhunu şad edelim inşallah, dualarımızla, namazlarımızla ve Ayasofya ruhu ile yetiştirdiğimiz gençlerimizle ecdadımızın ruhlarını şad edelim" ifadelerini kullandı.

"Mümkün olduğunca namazlarımızı camilerde cemaatle kılalım"

Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) 'Namaz dinin direğidir.' hadis-i şerifini hatırlatarak, "Namaz, Müslümanın ayrılmaz parçasıdır ve en önemli ibadettir. Namazın ferdi kılınanı var, cemaatle kılınanı var. Cemaatle kılınan namaz ferdi kılınan namazdan 27 kat daha fazla sevaptır. Onun için mümkün olduğunca namazlarımızı camilerde cemaatle kılalım" açıklamalarında bulundu.

Konuşmalarından sonra Başkan Erbaş, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.