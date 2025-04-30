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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çağrı: Suriye'ye yönelik saldırılara son verilmeli

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e çağrı: Suriye'ye yönelik saldırılara son verilmeli
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada "İsrail'in Suriye'deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı İsrail'e çağrıda bulunarak Suriye'ye yönelik saldırıların derhal sonlandırılması gerektiğini belirten bir açıklama yaptı.

Suriye'de gergin saatler yaşanıyor. Güne İsrail'in saldırıları ile başlayan ülkede; İsrail, sabah saatlerinde de Şam yakınlarında silahlı bir grubun Dürzilere saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek söz konusu grubu bombaladığını duyurdu.

ŞAM'A SALDIRDILAR

Öte yandan Suriye Uçak Gözlemevi'nden alınan bilgiye göre de İsrail'e ait 5 savaş uçağı, Sahnaya semtine en az 9 hava saldırısı geçekleştirdi. Saldırılara ilişkin henüz ölü ve yaralı bilgisi bulunmuyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Suriye'nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerinin, Suriye yönetimi ile bölgedeki yerel unsurlar arasında diyalog ve sağduyu yoluyla sona erdirileceğine ve olaylarda rolü olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağına inancımız tamdır" diyen Keçeli şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin bu hassas döneminde, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun üzerine düşen görev, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamak ve toplumsal uzlaşı yolunda atılan adımları desteklemektir. Bu çerçevede, İsrail'in Suriye'deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir.

Türkiye, Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edecektir."

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Demek "TAM OTOMATİK KINAMA MAKİNASI" RECEP "kınamış" !!!!!....... vayyyyyy be........ Bu AKP'nin "YÜZÜNDEKİ MASKEYİ " görmek istiyorsanız, YEMEN'DEKİ HUSİLERİN YAPTIKLARINA BAKIN !!!!!...... AKP'nin "neler çevirdiğini" anlarsınız !!!......

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Haber YorumlarıMalatyalı:

Yok yavvv...

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Bir kere kınadınız yine yaptılar. Tekrar kınadık işe yaramadı T4 üssümüzü vurdular yine kınadınız. Daha ne kadar kınayacaksınız? Koyun S400 bitsin bu dert sizde kınamayın icraat yapın artık. 8 milyonluk bir ülkeden korkacak bir ülkemiyiz?

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