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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, Yemen açıklarında Husiler tarafından Türk firmasına ait Panama bandıralı kuru yük gemisine düzenlenen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Türk firmasına ait Panama bandıralı 'Anadolu S' adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı.

Bakanlıktan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz. Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulmaktadır."

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli Oras Shipping'e ait Anadolu S isimli yük gemisi, Mısır'dan Pakistan'a giderken Kızıldeniz'de hedef alındı. Geminin, bir İngiliz gemisi tarafından dakikalar önce uyarılması sonrasında isabet almaktan kurtulduğu ortaya çıkmıştı. Oras Shipping Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Salih Zeki Çakır, saldırıyla ilgili "Şimdilik bir sorun yok. Kaptan tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor" açıklaması yapmıştı.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYakob Müller:

kime ait olduğunu yapamazsınız tabi. Bu gemi İsrail e mal taşıyan bir gemi

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Haber YorumlarıYakup SGZ:

Acaba ne için gittiki o gemi vurdular bunun açıklamasıda varmı

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Haber YorumlarıAsim Bayraktar:

Bu gemiler panama pandırslı ne hikmetse turkiye ye vergi vermiyolar hiççç. Çalışanlarda oyle bize ne burulmussa vurulmuşşş vergi veren bizlerin parası ile onları korunmasınnn. Sahipler luks tekneler hamamlar. Başları sıkıştımı turk devleti yok oyle bişeyyyy hakkın haramm olsun bunlara tc sahip çıkarsa. Zaten baştan yanlış bu panama ayaklarııı.

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Gemi panama ya kayıtlı vergisi algısı oraya bağlı 1 hilebazin bize ne kardesim

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Haber YorumlarıuCube :

Bayrak dalgalanmadı ise, saldırırlar. Her türlü şüphede adamlar korkuyor yapacak bir şey yok. Büyük bayrak dalgalandırırsanız Türk bayrağına saldırmazlar. Çünkü yemez totoları. ;))

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